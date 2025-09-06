Nelly Furtado, cantante ícono de los 2000, respondió a las críticas por su aumento de peso: «Tengan identidad y amor propio»

Nelly Furtado, la popstar canadiense que rompió récords en los 2000 con los hits pegadizos de su álbum debut Whoa Nelly!, retomó su carrera musical tras una pausa de siete años sin grabar discos. A los 46, y como madre de tres hijos, su regreso a los escenarios atrajo los reflectores a nivel mundial.

Hace casi 25 años la cantante irrumpió con un efecto hipnótico en el público anglosajón con éxitos como «I’m Like a Bird» y «Turn Off the Light». Nació en Victoria, Columbia Británica, y creció en una familia «matriarcal», tal como ella misma definió en varias entrevistas.

Nelly Furtado en 2002 en los Music Awards de Los Ángeles. (Foto: AP)

Aunque creció en Canadá, sus padres, António y María, honraban a diario sus raíces como inmigrantes portugueses. Su recorrido discográfico demuestra gran parte de sus influencias y su versatilidad: combinaba pop, bossa nova y folk.

Con un Grammy en su haber, lanzó Folklore, su segundo trabajo, y luego el tercer y más exitoso de sus discos, Loose, con récords de ventas y hits como «Promiscuous», «Maneater» y «Say It Right».

Luego sorprendió con un disco enteramente concebido e interpretado en español, Mi plan. Después de ser mamá de su primogénita, Nevis, junto al compositor Jasper Gahunia, se alejó de las giras por un tiempo y se dedicó a la crianza de su hija.

«Mejor que nunca»: la irónica respuesta de Nelly Furtado a los haters

«¡Gracias, Nelstars! A principios del año 2000 lancé Whoa, Nelly!, y el mensaje todavía se siente tan puro como siempre», expresó en su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores.

En 2002 Nelly Furtado ganó un Grammy como mejor cantante pop (Foto: AP).

La artista de 46 años se presentó el domingo 24 de agosto en el Manchester Pride, un festival anual de cuatro días que celebra y apoya a la comunidad LGBTQ+.

En medio de la emoción de sus fanáticos por sus nuevas canciones, también recibió algunos comentarios ofensivos en las redes, que hacían alusión a su «nueva apariencia».

Nelly Furtado en el Manchester Pride 2025. (Foto: Instagram @nellyfurtado)

Hace algunos años varios medios internacionales difundieron el rumor de que Furtado había sido diagnosticada con lipedema, una enfermedad crónica que se caracteriza por la acumulación anormal de grasa en piernas y muslos, que no responde a la dieta ni al ejercicio, y suele confundirse con obesidad.

La estrella jamás confirmó que fuese cierto, y pero sí abordó la transformación de su físico y los cambios que experimentó en las últimas dos décadas.

Sin pronunciar ni una sola palabra, esta vez dijo todo con el look que eligió: usó una camiseta que tenía dibujada la silueta del cuerpo de una mujer y una minifalda que tenía bordado el mensaje “Better than never” (“Mejor que nunca”).

Nelly Furtado con su segundo Latin Grammy en 2010. (Foto: Reuters)

Sin cirugías y body positive: la confesión de Nelly Furtado sobre los retoques digitales

En 2024 brindó una entrevista a la revista People, donde rememoró cómo eran sus producciones fotográficas hace dos décadas, donde ya prevalecían los retoques digitales.

«Mi piel es oliva, de un tono aceituna, y en las fotos me la aclaraban bastante; también me reducían las caderas todo el tiempo, y eso me molestaba muchísimo», confesó.

Muchas de sus vivencias se convierten en poderosas canciones que compone, y en este caso ese enojo inspiró su canción «Powerless», donde entonaba: «Píntame la cara en tus revistas, haz que parezca más blanca de lo que parece, píntame con tus sueños, y aleja mi etnicidad».

Colaboró con artistas latinos en su álbum en español, «Mi Plan». (Foto: AP)

Aseguró que de no ser por los consejos y la autoestima que cultivaron las mujeres de su familia sobre la «verdadera belleza y el poder femenino», no habría podido sobrevivir a las presiones estéticas de la industria.

«Creo que es importante tener identidad, saber quién eres, y aferrarte a eso para cultivar tu amor propio», expresó. «Nunca me sometí a cirugías faciales o corporales, ni a rellenos ni a nada que implique pasar por un quirófano», indicó.

Nelly Furtado lanzó su séptimo álbum en octubre de 2025.(Instagram @nellyfurtado)

Valoró el trabajo de los maquilladores y estilistas, que crean outfits glamorosos para las alfombras rojas. «Hoy se pueden lograr cosas increíbles con cinta corporal para dar un aspecto específico a diferentes siluetas, y maquillaje para contornear ciertas aéreas», argumentó.

Sus aclaraciones estuvieron acompañadas de acciones legales contra algunas compañías de belleza de dudosa procedencia que utilizaron su imagen para vender productos relacionados a la salud y la pérdida de peso.

«Sin filtros ni maquillaje, tengo más confianza a los 40 que a lso 20», confesó Nelly Furtado.

«En estas fotos no tengo maquillaje y no hay edición ni filtros, pero sí que llevo bronceado artificial, porque tengo arañas vasculares y me recuerdan a mi madre y a mis tías», escribió en el epígrafe de un posteo donde se mostró en bikini al natural.

«Exprésense libremente, celebren su individualidad y sepan que está perfectamente bien estar bien con lo que ves en el espejo y también está bien querer algo diferente», le aconsejó a sus fanáticos.

«Sean más libres y tengan identidad propia», le recomendó Nelly Furtado a sus haters.

Nelly Furtado, una mujer auténtica que no negocia su esencia: el disco con su hija, Nevis Gahunia

La decisión de retomar su carrera musical empezó a tomar forma en 2020, cuando volvió a componer durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Y no lo hizo sola, sino acompañada de su hija mayor, Nevis Gahunia.

La joven de 22 años es fruto de su relación con el compositor Jasper Gahunia, de quien se separó en 2005. «Le dije: ‘¿Quieres venir conmigo al estudio?’, se sentó a mi lado y fue magia pura», reveló en diálogo con la revista norteamericana ya citada.

El look que eligió fue un guiño irónico para los detractores. (Foto: Instagram @nellyfurtado)

Así fue como empezaron a producir juntas el séptimo disco de estudio de Furtado, tras siete años sin lanzar material. Dada la repetición del número, bautizar el disco con ese mismo nombre, 7.

«Entre padres e hijo se necesita algún elemento que los conecte, y es muy interesante que fuera música, que estuvo justo delante de nuestras narices todo el tiempo y no la descubrimos realmente hasta ese primer día que entramos juntas al estudio de grabación», indicó la artista.

«Mi hija nació dos meses antes de que saliera mi segundo álbum, en 2003, y estuvo viajando conmigo sin parar desde recién nacida hasta los 4 años prácticamente», relató.

Nelly furtado junto a su hija Nevis Gahunia.

Su primogénita se graduó de la licenciatura en Artes de la Universidad de Nueva York, y ya lanzó su propia carrera musical. Orgullosa de su hija y del trabajo que hicieron juntas, Furtado lo definió como «el disco de sus sueños», porque fue el que siempre quiso hacer.

Había escrito unas 300 canciones en borrador, y redujo la lista a las mejores 14. Ese número también tiene un simbolismo especial. Sus dos hijos menores tienen 14 meses de diferencia. «Son casi gemelos», suele bromear.

Fue en vísperas de cumplir 40 que se convirtió en madre por segunda vez junto al rapero Jerry, también conocido como Gerard Damien Long, y menos de un año y medio después tuvieron otra niña.

Nelly Furtado junto a Karol G y Lido Pimienta en un evento en Miami (Foto: EFE)

«Este disco me curó del mayor desamor de mi vida», reveló, sobre su separación de su expareja. Su ruptura coincidió también con el diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), algo que ella ya sospechaba desde su juventud.

«En mis tiempos de universidad yo ya sentía que me costaba concentrarme, pero ahora me lo han diagnosticado, y me ayuda mucho en el día a día enfocarme en la música y las coreografías», indicó.

«Volví y fue liberador, una sanación a mis dolores», expresó Nelly Furtado.

No se había subido a un escenario en más de cinco años, y cuando volvió a tomar el micrófono frente al público, sintió que estaba sanando por dentro. «Fue algo fisiológico, pude sentirlo en todo mi cuerpo», expresó.

En cuanto a su vida amorosa, reveló que está dispuesta a empezar una nueva relación. «Últimamente estuve saliendo con alguien, y por ahora es algo informal y divertido», confesó.

Con humor, dijo que su vida diaria es un «hermoso caos», que se divide entre la maternidad y sus giras musicales. «Quiero llamar a todas las otras mamás que son cantantes pop y abrir un chat de mamis para ayudarnos unas a otras», bromeó.

«Me identifico mucho con Shakira, criando a sus hijos y saliendo de tour todo el tiempo con ellos. Mi vocación es la música, pero también es ser madre, y trato de honrar ambas cosas», reflexionó. Y concluyó: «Soy como una nueva yo, más fuerte, más valiente, y más segura de mí misma».