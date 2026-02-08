Nancy Dupláa celebró 19 años de matrimonio con Pablo Echarri: “Gracias por hacernos mejores a los que estamos cerca tuyo”

La pareja cumplió un nuevo año de amor y ella lo conmemoró con un posteo en las redes sociales

Nancy Dupláa celebró 19 años de casada con Pablo Echarri con un tierno posteo en redes (Instagram)

Este sábado, Nancy Dupláa y Pablo Echarri celebraron 19 años de casados, aunque su historia de amor comenzó años antes, cuando se conocieron durante las grabaciones de Los Buscas de Siempre. La pareja, que conforma uno de los vínculos más sólidos y admirados del espectáculo argentino, eligió la fecha para repasar su recorrido juntos y compartir con sus seguidores un emotivo posteo repleto de recuerdos, fotos y palabras de gratitud.

En el mensaje que acompañó el carrete, Nancy escribió: “Feliz Aniversario Amor Mío. Celebro nuestro trabajo personal incansable. Gracias por hacernos mejores a los que estamos cerca tuyo. La última foto la puse porque me enamora hasta el extremo cada vez que la veo”.

Las imágenes seleccionadas por Nancy recorrieron distintos momentos de la relación: fotos retro de ambos en sus comienzos, retratos juntos en eventos, escenas familiares, gestos espontáneos de cariño y una postal donde Pablo Echarri conversa con Mirtha Legrand, observado con admiración por Nancy. El carrete también incluyó fotos de los dos abrazados, besos, miradas llenas de ternura y una imagen de los 90, con ambos luciendo looks de época.

Nancy y Pablo en los inicios de su relación.

El mensaje y las fotos reflejaron el amor, la admiración mutua y el agradecimiento por el camino recorrido, el crecimiento personal y la fortaleza de la pareja, que sigue eligiéndose y celebrándose después de casi dos décadas de matrimonio. Nancy y Pablo son padres de dos hijos en común, Morena y Julián, quienes completan la historia familiar que ambos celebran con orgullo.

La publicación no pasó desapercibida y cosechó cientos de comentarios de colegas y amigos famosos que se sumaron a la celebración. Entre los que reaccionaron al posteo estuvieron Georgina Barbarossa, Malena Guinzburg, Benjamín Rojas, Mey Scápola, Silvina Escudero, Esteban Lamothe, Isabel Macedo, Vero Lozano, Violeta Urtizberea, Paola Krum, Mercedes Morán, Carla Peterson, Gloria Carrá, Fer Metilli y muchos más, quienes dejaron mensajes llenos de cariño y buenos deseos para la pareja.

La celebración del aniversario fue motivo para que Nancy y Pablo recibieran el afecto de sus colegas y seguidores y para reafirmar que el trabajo compartido, el amor y la madurez emocional siguen siendo el motor de una de las parejas más queridas y emblemáticas del espectáculo nacional.

Meses atrás, Dupláa volvió a mostrar su lado más hot luego de una charla tan íntima como divertida en Las Chicas de la Culpa, el ciclo de ElTrece conducido por Connie Ballarini, Fernanda Metilli, Malena Guinzburg y Natalia Carulias. Entre risas, chicanas y comentarios sin filtro, la actriz habló abiertamente de su vida sexual junto a Pablo, con quien lleva más de dos décadas de relación, y sorprendió al revelar que siguen teniendo citas fuera de casa, incluidos albergues transitorios.

Todo comenzó de manera distendida, cuando las conductoras destacaron —“con mucho respeto”, como se encargaron de aclarar con humor— sobre la sensualidad de la pareja. “Tus dos papás son resexies”, lanzó Connie Ballarini, a lo que Fernanda Metilli sumó que ambos “emanan un sex appeal”. Lejos de esquivar el tema, Nancy recogió el guante con humor y seguridad: “Somos hot, somos hot juntos”, dijo entre carcajadas.

La charla rápidamente fue subiendo de tono y las conductoras no tardaron en bromear sobre el “brillo” que Nancy suele mostrar. “Ese brillo que tenés es por el sexo”, le dijeron, mientras ella, sin desmentirlo, respondió con naturalidad: “Sí, sí, muchos me lo dicen”. Incluso hubo comentarios pícaros sobre supuestos encuentros recientes antes de ir a trabajar, a lo que la actriz se sumó con complicidad, dejando en claro que la intimidad sigue siendo un espacio activo y cuidado dentro de su pareja.

En ese marco, surgió una de las revelaciones que más repercusión generó: la confirmación de que, pese a los años juntos y a la rutina familiar, siguen organizando citas fuera del hogar. “Sí, claro, vamos fuera de casa”, afirmó la actriz cuando le preguntaron si salían solos. Ante la repregunta directa —“¿tiene citas?”—, no dudó: “Sí, sí, sí”. Y cuando el tema derivó en los hoteles alojamiento, la actriz lejos estuvo de incomodarse.

Con risas y algo de ironía, Dupláa explicó que, con el paso del tiempo, la logística también fue cambiando. “Esto será usado en mi contra”, bromeó, anticipándose al impacto del recorte viral. Luego, aclaró que hoy la situación es más sencilla: “Por suerte hay autos, cada vez la cosa se fue sofisticando también”, dijo, en referencia a que ya no se trata de situaciones improvisadas o incómodas.