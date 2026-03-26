Nahir Galarza salió de la cárcel por unas horas y regresó a Gualeguaychú bajo fuerte custodia

En medio de un importante despliegue de seguridad y con absoluto hermetismo, Nahir Galarza salió de la Unidad Penal N°6 de Paraná para trasladarse a Gualeguaychú, en el marco de un permiso judicial excepcional otorgado por razones humanitarias.



La joven, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en 2017, fue autorizada a abandonar el penal de manera transitoria y por única vez para visitar a su abuela materna, quien atraviesa una enfermedad oncológica en estado terminal.

El traslado fue cuidadosamente planificado por el Servicio Penitenciario. Un equipo de custodia integrado por agentes, un chofer y una oficial a cargo acompañó a Galarza durante todo el recorrido. El operativo se llevó adelante con discreción para evitar la exposición pública y posibles inconvenientes, teniendo en cuenta el alto perfil mediático del caso.

Durante la visita, que se extendió aproximadamente una hora, la joven permaneció bajo vigilancia permanente. Las autoridades establecieron un protocolo estricto: la custodia estuvo presente dentro del domicilio en todo momento, se realizó un control previo del lugar y se limitó la presencia de terceros para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.

Finalizado el tiempo autorizado, Galarza fue trasladada nuevamente a la unidad penitenciaria de Paraná, donde continúa cumpliendo su condena.

Desde el entorno penitenciario señalaron que en los últimos años la joven ha mostrado una mejora en su comportamiento, participando en actividades laborales y educativas dentro del penal, además de mantener un perfil más bajo.

El caso de Nahir Galarza sigue siendo uno de los más resonantes de la historia judicial reciente en Argentina. El 29 de diciembre de 2017, Fernando Pastorizzo fue asesinado en Gualeguaychú. En 2018, la Justicia condenó a Galarza a prisión perpetua, fallo que fue ratificado posteriormente por instancias superiores.

La reciente salida no implica ningún cambio en su situación judicial, sino que se trató de una medida excepcional contemplada dentro del régimen penitenciario por motivos estrictamente humanitarios.