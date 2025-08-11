Nacionales | Ventas minoristas pymes: retroceso del 2% interanual en julio

Buenos Aires. Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes registraron en julio una baja interanual del 2% a precios constantes. En comparación con junio, la caída fue del 5,7%.En el acumulado de 2025, las ventas muestran un crecimiento interanual del 7,6%, aunque el consumo continúa afectado por el endeudamiento de los hogares, el menor acceso al crédito y el aumento de los costos operativos.

Desempeño por rubros

  • ✔ Perfumería: +1,8%
  • ✔ Farmacia: +0,9%
  • ✔ Alimentos y bebidas: +0,4%
  • ❌ Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -6,7%
  • ❌ Textil e indumentaria: -5,1%
  • ❌ Calzado y marroquinería: -2,5%
  • ❌ Ferretería y materiales eléctricos/construcción: -1,9%

Para sostener la actividad, muchos comercios impulsaron promociones, planes de cuotas sin interés, descuentos y ventas online, priorizando productos de primera necesidad y compras de bajo monto.

 

