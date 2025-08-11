Nacionales | Ventas minoristas pymes: retroceso del 2% interanual en julio

Desempeño por rubros

Perfumería: +1,8%

Farmacia: +0,9%

Alimentos y bebidas: +0,4%

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -6,7%

Textil e indumentaria: -5,1%

Calzado y marroquinería: -2,5%

Ferretería y materiales eléctricos/construcción: -1,9%

Para sostener la actividad, muchos comercios impulsaron promociones, planes de cuotas sin interés, descuentos y ventas online, priorizando productos de primera necesidad y compras de bajo monto.