Nacionales | La inflación en alimentos aceleró al 1,4% en la última semana

La inflación en alimentos y bebidas se aceleró al 1,4% en la segunda semana de octubre. Según la consultora LCG, el aumento revierte la deflación de la semana anterior y representa el mayor incremento del rubro en el último mes.

Un informe de la consultora LCG precisó que los precios subieron un 1,4% en la última semana. La semana anterior, estos productos habían registrado una baja de precios (deflación) del 0,4%. Este incremento es el más alto para el rubro desde inicios de septiembre, cuando la suba fue del 1,6%.

El informe detalla que en las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a un 2,3% mensual. La inflación punta a punta, en tanto, ascendió a 3,6% mensual. LCG destacó que el 80% de los productos no varió su precio, concentrando las subas en un grupo menor de artículos.

Entre los productos con mayores alzas semanales se destacaron las verduras (3,8%), las bebidas e infusiones (2,7%) y los aceites (2,0%). También subieron las frutas (1,8%), los productos lácteos y huevos (1,6%) y las carnes (1,3%).

En contraste, el único rubro que presentó una baja fue el de comidas listas para llevar, que retrocedió 0,3%.

A lo largo del último mes, las frutas registraron el mayor incremento (6,0%), mientras que las verduras fueron el único rubro en baja (-1,6%). El informe se centra exclusivamente en alimentos y bebidas, por lo que no se detalla el comportamiento de la inflación general en el mismo período.