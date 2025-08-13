Nacionales | La inflación de julio fue del 1,9% y acumula 17,3% en 2025

13 de agosto de 2025 Lectores: 87

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de julio de 2025 se ubicó en 1,9%. En lo que va del año, el índice de precios acumula un 17,3%, mientras que la variación interanual alcanza el 36,6%. Es el tercer mes consecutivo con un registro menor al 2%.

Rubros con mayores aumentos

La división con mayor incremento fue Recreación y Cultura (4,8%), seguida por Transporte (2,8%), Restaurantes y hoteles (2,8%), Comunicación (2,3%), Bienes y servicios varios (2,1%) y Educación (1,9%).

Rubros con menores subas

Entre los que se ubicaron por debajo del nivel general figuran Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,5%), Salud (1,1%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).