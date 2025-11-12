Nacionales | INDEC: Inflación de octubre fue del 2,3%

12 de noviembre de 2025 Lectores: 35

El INDEC informó este miércoles que la inflación de octubre en Argentina fue del 2,3%. El dato acumula un aumento del 24,8% en los primeros diez meses del año, con una variación interanual del 31,3%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) detalló que las divisiones con mayores incrementos fueron Transporte (3,5%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

También se ubicaron por encima del nivel general Prendas de vestir y calzado y Bebidas alcohólicas y tabaco, ambas con un aumento del 2,4%.

Por debajo del promedio, quedaron rubros como Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%), Salud (1,8%) y Educación (1,7%).