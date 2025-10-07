Nacionales | Imputaron a Espert por los USD 200.000 de «Fred» Machado

7 de octubre de 2025 Lectores: 27

El diputado José Luis Espert fue formalmente imputado por presunto lavado de dinero. La causa se origina en los USD 200.000 que cobró del empresario Federico «Fred» Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y cuya extradición fue autorizada.

La imputación, a cargo del fiscal Federico Domínguez, se centra en un pago de USD 200.000 que Espert habría cobrado a comienzos de 2020. Presuntamente, el dinero fue por una «consultoría» a una minera guatemalteca vinculada a Machado. El nombre del economista surgió de registros del Bank of America y documentos de un juicio en EE.UU.

La denuncia original fue presentada por el referente social Juan Grabois. Este solicitó investigar si los fondos provenían de una red de narcotráfico, lo que podría configurar el delito de lavado de activos.

Además, se investiga si Espert utilizó aviones y vehículos de Machado durante su campaña presidencial de 2019. Paralelamente, la Corte Suprema autorizó la extradición de Machado a Estados Unidos, que aguarda la firma del presidente Javier Milei.

El propio empresario reconoció públicamente haber financiado a Espert. Aseguró que el diputado le pidió: “¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”.

La causa ahora avanza en la justicia federal, que deberá determinar si el dinero recibido por Espert tiene origen ilícito. Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre el estado de la investigación ni posibles fechas para próximos pasos judiciales.