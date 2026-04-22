Nacha Guevara cancela estreno por fractura en el pie

Nacha Guevara sufrió un accidente doméstico que obligó a cancelar las funciones de su obra a pocas horas del estreno previsto en el Teatro Nacional Cervantes. La actriz iba a debutar este jueves junto a Alberto Favero, pero el miércoles se confirmó la suspensión debido a una lesión sufrida en su domicilio.

A través de sus redes sociales, Guevara explicó que mientras ensayaban durante los días previos enfrentaron dificultades con el espacio escénico, especialmente con la entrada del piano de cola y la escenografía, que es de gran tamaño. Sin embargo, la situación que derivó en la cancelación fue un accidente en su casa: “Cuando estaba ordenando un placard, me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedito del pie derecho”, detalló.

La fractura no es de consideración grave, pero requiere un mínimo de tres semanas para su recuperación y reposo, lo que imposibilita su presencia en el escenario. “No puedo caminar apoyando el pie completamente, no es para estar en el escenario”, afirmó la actriz.

Muy apenada, pidió disculpas al público y señaló que tanto ella como el equipo del teatro lamentan profundamente la situación. “Estamos viendo cuándo podríamos reprogramar el estreno, pero esto lleva tres semanas para repararse”, indicó. Tras expresar que el dolor es intenso aunque va disminuyendo, añadió: “Quiero que no se preocupen por las boludeces que puedan escuchar”.

Cabe recordar que en septiembre de 2024, Guevara fue intervenida quirúrgicamente para la colocación de un stent tras presentar una obstrucción en una vena de su pierna. En esa ocasión, Ángel de Brito informó que la operación se realizó en el Hospital Finochietto y que la actriz permanecía fuera de peligro. Guevara inicialmente quería postergar la intervención debido a compromisos laborales, pero los médicos le indicaron la necesidad inmediata de operarse.

Actualmente, la prioridad es la recuperación total de su fractura para poder reanudar sus presentaciones artísticas.