Murió Vanessa Rial, símbolo de lucha contra la violencia de género

Vanessa Rial, símbolo de la lucha contra la violencia de género, falleció a los 50 años en La Plata. Permanecía internada por una neumonía bilateral que se complicó tras sufrir un accidente cerebrovascular. Su historia conmovió al país: logró escapar del cautiverio al que fue sometida durante dos meses y consiguió una condena histórica contra su agresor, Jorge Martínez Poch, conocido como “El Conde”. Tras su recuperación, dedicó el resto de su vida a acompañar a otras mujeres víctimas de violencia machista.

El caso que sacudió a La Plata comenzó en julio de 2013, cuando Rial conoció a Martínez Poch. Lo que en principio parecía una relación sentimental derivó rápidamente en una pesadilla. Durante dos meses, Vanessa fue secuestrada en una vivienda de la ciudad, donde sufrió golpes, abusos sexuales, amenazas y torturas psicológicas. Su agresor la obligó a consumir alcohol y medicamentos para anular su voluntad y ocultaba las marcas del maltrato maquillando sus heridas.

En septiembre de ese año, gracias a la preocupación de su padre y a las denuncias de vecinos que escucharon gritos en la casa del agresor, Vanessa fue rescatada. La Justicia allanó la vivienda, la liberó y detuvo a Martínez Poch. El 31 de agosto de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata condenó a Martínez Poch a 37 años de prisión, en una sentencia considerada ejemplar. Vanessa expresó entonces: “Hoy es el día más feliz de mi vida. Gracias a esta sentencia, no va a lastimar a ninguna mujer más. A mí me arruinó la vida, es simple”.

Tras el juicio, Vanessa Rial se empeñó en reconstruir su vida y, como abogada, integró el equipo de la Municipalidad de La Plata dedicado a la asistencia de víctimas de violencia de género, aportando su experiencia personal para apoyar a otras mujeres en situaciones similares. Sin embargo, las secuelas físicas y emocionales del cautiverio la acompañaron hasta sus últimos días.

Además, enfrentó dificultades económicas: sin vivienda propia, debió vivir en paradores y pensiones, mientras intentaba sobrellevar el trauma que marcó su existencia. Su fallecimiento reabre el recuerdo de una de las historias más estremecedoras de violencia de género registradas en La Plata y subraya la importancia de la lucha contra este flagelo.