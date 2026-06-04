Murió una nena de 3 años luego de salir volando de un castillo inflable

Una niña de 3 años falleció a causa de las lesiones sufridas después de que fuertes vientos elevaran un castillo inflable durante una fiesta en un parque de Montreal el pasado fin de semana.

Once personas resultaron heridas, de las cuales seis fueron trasladadas al hospital, tras el incidente ocurrido el 31 de mayo en Parc Ouellet, en LaSalle, un distrito ubicado en el suroeste de Montreal, informaron los servicios de emergencia. El castillo inflable y una carpa fueron arrastrados por los intensos vientos durante la celebración organizada por una iglesia.

La agencia gubernamental Environment Canada informó que la velocidad del viento alcanzó hasta 50 km/h la tarde del domingo, cuando se registró el accidente. La forense Martine Lachance fue asignada para investigar las causas y circunstancias del hecho.

Cathy Denis, propietaria de una empresa de Quebec dedicada al alquiler de inflables, señaló que no instala ni opera estas estructuras cuando los pronósticos meteorológicos anuncian vientos superiores a los 38 km/h. Explicó que este límite es fundamental, dado que los inflables tienen una superficie amplia y las ráfagas repentinas pueden moverlos incluso cuando están correctamente anclados.

No es la primera vez que ocurren tragedias de este tipo. En 2022, una niña de 8 años murió tras ser elevada varios metros en el aire por fuertes vientos que levantaron un castillo inflable durante una feria en Mislata, cerca de Valencia, España. Ocho niños más resultaron lesionados, algunos de ellos hospitalizados.

En 2021, seis niños fallecieron y otros tres resultaron gravemente heridos cuando una ráfaga de viento levantó un castillo inflable a unos 10 metros durante una celebración de fin de año en la escuela primaria Hillcrest, en Devonport, Australia.

En 2017, la policía española informó que una niña de 6 años murió y otros seis niños resultaron heridos cuando un castillo inflable se soltó de sus anclajes y salió volando en Caldes de Malavella, al noreste de España. Investigadores analizan si el accidente se debió a fallas en el anclaje o mal funcionamiento del equipo.

Health Canada recomienda que los operadores aseguren firmemente las estructuras de inflables al suelo para evitar desplazamientos, vuelcos o elevaciones inesperadas. Por su parte, Public Health Agency of Canada publicó un estudio en 2013 que identificó 674 lesiones relacionadas con inflables reportadas en hospitales canadienses entre 1990 y 2009. La mayoría de los afectados fueron niños de 2 a 9 años, y más de un tercio de las lesiones correspondieron a fracturas.

Un análisis realizado por investigadores de la Universidad Metropolitana de Toronto reveló que en Estados Unidos, en 2010, las estructuras inflables fueron responsables del 42% de las lesiones en atracciones, superando a cualquier categoría de atracción mecánica. Kathryn Woodcock, autora principal del estudio, coincidió con las recomendaciones de Health Canada y añadió que estas estructuras deben ser desactivadas cuando las condiciones meteorológicas excedan los límites de seguridad establecidos por los fabricantes.

Agencia AP.