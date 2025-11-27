Murió un influencer fitness durante un desafío extremo para subir 30 kilos y mostrar lo “fácil” que era bajarlos

El influencer fitness ruso Dmitry Nuyanzin, de 30 años, murió de un ataque al corazón mientras participaba de una “maratón” de comida chatarra con la que buscaba subir al menos 25 kilos en pocas semanas.

Su idea era luego perder ese peso para demostrarle a sus seguidores que su programa de entrenamiento y nutrición era efectivo. El experimento, sin embargo, terminó en tragedia.

Originario de Orenburg, Nuyanzin había construido una comunidad de casi 50.000 seguidores en Instagram gracias a sus recetas saludables, sus rutinas de gimnasio y su mensaje motivacional.

“He estado haciendo gente hermosa, saludable y segura durante 10 años”, solía escribir en su perfil, donde se mostraba como un entrenador comprometido con el bienestar físico. En las últimas semanas, sin embargo, su contenido se volvió completamente diferente

Con el objetivo de promocionar su plan de alimentación, el joven anunció el desafío extremo de subir de peso a propósito para incentivar a personas que pesaran más de 100 kilos a perder el 10% de su peso corporal antes de Año Nuevo.

Incluso, aseguró que les pagaría unos 130 dólares a quienes lo lograran. Ese desafío quedó plasmado en sus redes, donde comenzó a documentar el drástico cambio en su dieta.

Dmitry Nuyanzin era un entrenador con más de 10 años de experiencia. Foto: Instagram dmitryfit

Cómo fue el «experimento nutricional» que terminó de la peor manera

El plan consistía en consumir unas 10.000 calorías al día, una cifra muy superior a los niveles recomendados por los médicos.

Nuyanzin compartía sus comidas diarias y mostraba platos cargados de grasas y azúcares: hamburguesas, pizzas, postres, pastas y snacks.

Sus seguidores, acostumbrados a verlo preparar porciones equilibradas y nutritivas, se sorprendieron con la nueva dirección que tomaba el influencer, sin embargo expresaban confianza en su plan.

En las últimas semanas, la “maratón” se volvió cada vez más extrema. En uno de sus videos, el joven mostró que para el desayuno consumía distintos postres. Al mediodía, ingería empanadas rusas con mayonesa. Y por la noche combinaba una hamburguesa con dos pizzas, a veces en restaurantes y otras mediante pedidos a domicilio. A lo largo del día sumaba snacks, dulces y botanas, comida típica de Rusia, para alcanzar su meta calórica.

Así fueron sus últimos días con vida

El creador de contenido aseguraba que el aumento de peso era parte del proceso. Una semana antes de su muerte publicó un video en el que celebraba haber subido 12 kilos en un mes, alcanzando los 105 kilos. “¡Lo quería y pude!”, escribió mientras comía un paquete de papas fritas.

Antes de morir, alcanzó los 105 kilos. Foto: Instagram dmitryfit

Su última publicación, del 18 de noviembre, lo mostró nuevamente con un snack en la mano y relatando que seguía avanzando en su objetivo.

Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse. En los días previos a su muerte canceló sesiones de entrenamiento porque se sentía mal. Les dijo a sus amigos que planeaba consultar a un médico. Según medios rusos, la noche siguiente su corazón dejó de latir mientras dormía.

La noticia conmocionó a sus seguidores y al entorno del influencer, quien se había casado hacía apenas un año. Su objetivo de mostrar una transformación física terminó evidenciando los riesgos extremos de manipular el peso corporal sin control profesional.