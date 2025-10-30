Murió un hombre baleado en Barracão, frente a Bernardo de Irigoyen

João Carlos da Silva (37) había sido baleado el lunes dentro de su vehículo. La sucesión de ataques armados mantiene la preocupación por la seguridad en el límite con Misiones.

La tensa calma de la frontera seca entre Misiones y Brasil se quebró con una escalada de violencia inédita en las últimas horas. La confirmación del fallecimiento de João Carlos da Silva (37), conocido como “Black”, quien fue atacado a balazos en la ciudad paranaense de Barracão, no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una “jornada de terror” que incluyó otro episodio de disparos ese mismo lunes.

El caso de “Black” fue el más grave: fue sorprendido por sicarios dentro de su vehículo, un Hyundai Creta, en el Barrio Alvorada, donde su coche recibió múltiples impactos. A pesar de lograr escapar para pedir ayuda, falleció en la madrugada de este jueves debido a la gravedad de las heridas, incluido un disparo en el rostro.

Según reportes de medios de la región, este no fue el único incidente con arma de fuego ese lunes 27 de octubre en Barracão. Se registró un segundo ataque armado en la zona central de Barracão esa misma tarde-noche, donde un hombre de alrededor de 40 años fue herido de bala en la pierna.

Este segundo hombre, si bien fue socorrido con vida y trasladado al Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira (SC), evidenció la alta circulación de armas y la impunidad con la que operan los atacantes en el límite internacional.

Aunque la Policía Civil de Barracão investiga ambos casos para determinar si existe alguna conexión o si fueron hechos aislados, la doble agresión armada en menos de 24 horas y el trágico desenlace de “Black” intensifican el temor en ambos lados de la frontera.

