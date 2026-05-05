Murió Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer en dirigir el diario El País de España y ex corresponsal en Argentina

Soledad Gallego-Díaz falleció este martes a los 75 años. Reconocida periodista, fue la primera mujer en dirigir el diario El País de España y desempeñó el cargo de corresponsal en Buenos Aires durante varios años.

Entre 2018 y 2020, además de ser la primera directora mujer de El País, ejerció como directora adjunta bajo la dirección de Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio. A lo largo de su carrera también fue corresponsal en ciudades como Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.

A los 26 años, protagonizó una de las grandes primicias del periodismo español al publicar en la revista Cuadernos para el diálogo el borrador de la Constitución de 1978, documento clave en la transición de España hacia la democracia tras la dictadura de Francisco Franco.

Gallego-Díaz recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos los premios Salvador de Madariaga, Margarita Rivière, Francisco Cerecedo, Cirilo Rodríguez y el Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.

Nacida en Madrid el 25 de abril de 1951, fue hija de una cubana que se estableció en España en 1936 y de José Gallego-Díaz, matemático comunista originario de Úbeda (Jaén) que falleció en un accidente de tráfico en Venezuela en 1965. Pasó su infancia entre Palo Alto y Nashville, en Estados Unidos, estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense y se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid en 1972.

Ese mismo año inició su carrera profesional en la Agencia Pyresa, de la cual fue despedida en 1976 tras participar en una huelga en defensa del periodismo.

En marzo de 1977 comenzó a colaborar en la sección de Política del recién fundado diario El País, donde pronto se incorporó como redactora. Entre noviembre de 1979 y enero de 1983 fue corresponsal en Bruselas, cubriendo la adhesión de España a la Comunidad Europea y a la OTAN.

De regreso en España, formó parte del equipo directivo de El País en la sección de investigación y en 1987 asumió la subdirección de la edición dominical. En 1991 retomó tareas como corresponsal en Europa, y luego en Nueva York. Posteriormente, ejerció como defensora del lector de El País durante un año.

En julio de 1994 fue nombrada miembro del Consejo Asesor de Usuarios de la Información, órgano que asesora a la Comisión Europea en política informativa. Ese mismo año volvió a su puesto de corresponsal para temas europeos y en noviembre fue designada delegada del periódico en Andalucía, cargo que mantuvo por dos años.

En octubre de 1996 regresó a Madrid para continuar como corresponsal de asuntos europeos. Desde 1997 dirigió la cobertura de la Unión Europea y en 1998 coordinó el suplemento semanal ‘Guía del Euro’, entregado junto a El País.

El 11 de julio de 1998 fue nombrada directora adjunta de El País de los domingos, que incluía El País Semanal. Creó la sección «Mujeres» en el periódico y combinó su labor directiva con la elaboración de crónicas políticas y entrevistas a figuras como Felipe González, Mariano Rajoy, Pasqual Maragall y Manuel Chaves.

En octubre de 2008 El País la envió como corresponsal a Buenos Aires, donde cubrió la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Regresó a España en 2012, continuó publicando columnas y formó parte del Comité Editorial del diario. Asimismo, colaboró hasta 2018 con el programa «Hoy por hoy» de la cadena SER.

Manteniéndose vinculada al grupo PRISA, en 2014 inició junto a Miguel Ángel Aguilar la creación del semanario Ahora, que cerró en 2016.

El 8 de junio de 2018 fue nombrada directora de El País, sucediendo a Antonio Caño, y asumió el cargo dos días después. Durante su dirección, el diario se mantuvo como líder en número de lectores, con 1.069.000 en la segunda oleada EGM de 2018 y 1.004.000 en la primera oleada EGM de 2020. Además, el 1 de mayo de 2020 implementó el sistema de suscripción digital del periódico.