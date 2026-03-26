Murió por eutanasia Noelia Castillo, la joven española de 25 años víctima de una violación grupal

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años oriunda de Barcelona, murió este jueves tras recibir la eutanasia en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en España, luego de más de dos años de un intenso proceso judicial que llegó hasta instancias europeas.



El caso generó una fuerte repercusión pública y reavivó el debate sobre el derecho a la eutanasia. La decisión final se concretó horas después de que la Justicia rechazara un último recurso presentado por su padre, quien se oponía al procedimiento.

La joven había solicitado acceder a la eutanasia tras quedar parapléjica en 2022, luego de arrojarse desde un quinto piso en un intento de suicidio. Ese episodio ocurrió poco tiempo después de haber sido víctima de una violación grupal, hecho que marcó un quiebre en su vida.

Antes de su fallecimiento, el Juzgado de Barcelona desestimó el planteo impulsado por su padre, quien, con el respaldo de la organización Abogados Cristianos, buscaba frenar la práctica y solicitar que se le realizara un tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, tanto en instancias locales como superiores, los tribunales avalaron el derecho de la joven a decidir sobre su situación, en el marco de la legislación vigente en España.

Según informaron medios locales como RTVE, la eutanasia se llevó a cabo cerca de las 20:00 (hora de España), con la presencia de familiares. En las inmediaciones del hospital, varias personas se acercaron para expresar su apoyo, mientras que también hubo manifestaciones de grupos que se oponían a la decisión.

La historia de Noelia Castillo estuvo atravesada por situaciones difíciles desde su infancia. De acuerdo con reconstrucciones periodísticas, creció en un entorno familiar complejo y pasó parte de su vida en centros de menores. Tras el episodio de violencia sufrido en 2022 y las secuelas físicas que le dejó, inició el proceso para acceder a la eutanasia, un derecho legal en España bajo determinadas condiciones.

Durante el proceso judicial, el caso tuvo distintos momentos de tensión, incluyendo una suspensión temporal del procedimiento. Sin embargo, finalmente la Justicia confirmó la validez de su decisión.

En una de sus últimas entrevistas, la joven había expresado con claridad los motivos de su elección: señaló que deseaba dejar de sufrir y poder irse en paz, aun sabiendo el dolor que su decisión generaba en su familia.

El caso vuelve a poner en el centro del debate público cuestiones vinculadas a la autonomía personal, el sufrimiento extremo y los límites éticos y legales en torno al final de la vida.