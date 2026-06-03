Murió Peabo Bryson, la voz detrás de los inolvidables duetos de Disney en Aladdin y La Bella y la Bestia

Peabo Bryson, el cantante de R&B ganador de dos premios Grammy y voz emblemática de dos de los duetos más recordados de Disney, falleció a los 75 años. Bryson interpretó las canciones ganadoras del Oscar «Beauty and the Beast» (La Bella y la Bestia), junto a Celine Dion, y «A Whole New World», de Aladdín, con Regina Belle.

Su familia informó en un comunicado que Bryson murió la noche del martes 2 de junio, pocos días después de haber sufrido un derrame cerebral. “Si bien tenemos el corazón roto, encontramos consuelo al saber cuánto amaban a Peabo y a cuántas vidas tocó con su voz y su espíritu generoso”, expresó el texto. “Su legado y su música vivirán por generaciones”.

Reconocido internacionalmente por sus clásicos Disney, Bryson mantuvo una carrera de más de cinco décadas como uno de los principales baladistas del R&B, con éxitos como «Feel the Fire», «I’m So Into You» y «Can You Stop the Rain». “La extraordinaria voz de Peabo sirvió como banda sonora de algunos de los momentos más preciados de la vida”, añadió la familia. “Su música acompañó a generaciones en celebraciones alegres, grandes historias de amor y momentos duraderos de consuelo e inspiración”.

Nacido y criado en Carolina del Sur, Bryson comenzó su carrera en la década de 1970 con el grupo Moses Dillard and the Tex-Town Display. Poco después, firmó como solista con el sello de Atlanta Bang Records. Grabó para Capitol, Elektra y Columbia Records, y se convirtió en uno de los duetistas más solicitados, colaborando además con artistas como Roberta Flack y Natalie Cole.

Su dueto con Flack, “Tonight, I Celebrate My Love”, se convirtió en un himno romántico de los años 80, mientras que “If Ever You’re in My Arms Again” amplió su audiencia más allá del R&B. Posteriormente, alcanzó el número uno en las listas de R&B con “Show & Tell” y “Can You Stop the Rain”. Bryson también participó en prestigiosas comedias musicales como Raisin, The Wiz y Porgy and Bess. En 2018 regresó con su 21º disco de estudio, Stand for Love, producido por el reconocido dúo Jimmy Jam y Terry Lewis.

Bryson sufrió el derrame cerebral el fin de semana del 30 y 31 de mayo, y permaneció bajo atención médica hasta su fallecimiento, según informó su representante a la revista People. El comunicado pedía privacidad para la familia en esos momentos difíciles y agradecía el apoyo de amigos y seguidores.

En 2019, el artista había superado otro grave problema de salud tras haber sufrido un ataque cardíaco del que se recuperó por completo.

La comediante y presentadora Loni Love recordó que trabajó con Bryson en un crucero el año pasado y que mantuvo una larga conversación con él una noche en la cubierta. “Compartió historias increíbles, habló con pasión sobre su música y tenía un amor profundo por su oficio”, escribió en redes sociales. “Estoy muy agradecida de haber tenido ese momento especial con él”.

La familia informó que los detalles sobre el memorial y los homenajes a su trayectoria se comunicarán en los próximos días.

Con información de AP.