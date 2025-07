Murió Ozzy Osbourne a los 76 años, a solo tres semanas de su último concierto con Black Sabbath

Ozzy Osbourne murió este martes a los 76 años. «Murió rodeado por su familia, lleno de amor», según publicó su familia en un comunicado.

El cantante de Black Sabbath era una verdadera leyenda del rock. Hace apenas tres semanas tuvo su recital de despedida en Birmingham, la ciudad donde se inició todo, marcando el fin de la trayectoria de la banda y de su carrera como solista.

El evento recaudó una cifra récord: más de 200 millones de dólares, y contó con la participación de la formación original, o sea Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Fue transmitido en vivo a nivel mundial desde el estadio Villa Park, sumando 2 millones de espectadores.

En aquella larga jornada, al mejor estilo de los festivales Ozzfest que inventó Ozzy a fines de los años ’90, tocaron muchos músicos importantes y hubo momentos antológicos. Por ejemplo una versión de Breaking the Law, de Judas Priest, con Billy Corgan (Smashing Pumpkins) y Tom Morello. Luego se sumó el cantante Sammy Hagar (Van Halen) para hacer Flying High Again, un tema del ’81 de Ozzy como solista.

Otros hitos fueron cuando se juntaron Ronnie Wood (Rolling Stones), Steven Tyler (Aerosmith), Travis Barker (Blink-182) y el productor Andrew Watt para hacer el hit Walk This Way. Además, Morello hizo junto a Nuno Bettencourt (Extreme) un tema en portugués en honor al futbolista Diogo Jota, y con el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, tocó Whole lotta love de Led Zeppelin.

La muerte de Ozzy Osbourne: Black Sabbath y su despedida ante 2 millones de fans en vivo

Hacia el final subieron Guns N’Roses y Metallica, y James Hetfield dijo: “Sin Black Sabbath no habría Metallica. Gracias muchachos por darnos un sentido en la vida».

El final fue con Ozzy y un set solista donde hizo cinco canciones sentado en un gran trono con respaldo con forma de murciélago. Veinte minutos después llegó la reunión y despedida de Black Sabbath, que tocó media hora.

Black Sabbath y Ozzy Osbourne en el concierto final «Back to the beginning» . Foto: IG @blacksabbath

«Esta fue la última canción de todas. El apoyo de ustedes nos permitió vivir una vida increíble. Muchas gracias desde lo más profundo de nuestros corazones,» se despidieron.

Un pionero

John Michael Osbourne nació el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Fue cantante, compositor, personalidad mediática y lider de la banda de Black Sabbath, pionera del heavy metal. También tuvo una exitosa carrera como solista y fue conocido como Príncipe de las Tinieblas..

Creció en una familia de clase trabajadora y enfrentó dificultades como la dislexia y el abuso en la escuela, que finalmente abandonó a los 15 años. Tuvo varios trabajos en fábricas como General Electric y fue encarcelado brevemente por un robo menor, porque su padre no quiso pagar la fianza para que «aprendiera la lección».

Su atracción por la música llegó con los Beatles y el single Love me do, En 1969, formó la banda Earth con Iommi, Butler y Ward, que luego se convirtió en Black Sabbath, cuyo álbum debut homónimo de 1970 y luego el hit Paranoid impulsaron su popularidad a nivel mundial, sentando las bases para un nuevo estilo musical.

Muchas veces contaron que estaban intrigados por la extraña fascinación del público hacia las películas de terror, y por eso decidieron hacer una música pesada con letras oscuras y perturbadoras.

En 1979, Ozzy comenzó una exitosa carrera como solista, con discos clásicos como Blizzard of Ozz y Diary of a Madman. Durante su trayectoria impulsó la carrera de jóvenes músicos como los guitarristas Randy Rhoads, Jake E. Lee y Zakk Wylde. En total vendió más de 100 millones de discos.

El mayor éxito financiero de Osbourne fue la creación del Ozzfest, que debutó en 1996 y fue un inesperado éxito instantáneo entre los fans del metal, lo que ayudó a muchos grupos emergentes a alcanzar una gran difusión y éxito comercial. En total se calcula que todas las ediciones sumaron 5 millones de espectadores y recaudaron más de 100 millones de dólares. Ozzy fue la primera estrella del rock pesado en vender más de 50 millones de dólares en merchadising.

Adicciones y excesos

Ozzy Osbourne fue conocido por su estilo vocal distintivo, su imagen extravagante y sus actuaciones polémicas, incluyendo la famosa anécdota de morder la cabeza de un murciélago en un concierto.

La historia tuvo su origen en la firma de su primer contrato discográfico a solas: había planeado soltar palomas en señal de paz durante una reunión con ejecutivos discográficos, pero estaba tan drogado que agarró una, le arrancó la cabeza de un mordisco, y la escupió con sangre aún goteando de sus labios. Mientras el personal de seguridad lo escoltaba fuera del edificio, agarró una segunda paloma y también le mordió la cabeza. Esa historia fue repetida y parodiada muchas veces por él mismo con murciélagos y es parte de su rico anecdotario.

Tanto a solas como junto a Black Sabbath, muchas veces fue acusado de promover el satanismo y hasta inducir al suicidio de adolescentes con letras de canciones como Suicide solution. Incluso enfrentó varios juicios de algunos padres, y siempore fue declarado inocente.

En cuanto a las drogas, contó muchas veces que durante la mayor parte de su vida adulta consumió en exceso alcohol, drogas como cocaína y LSD, y medicamentos recetados.

Tony Iommi, su compañero de Black Sabbath, comentó que, si bien todos los integrantes de la banda consumían alcohol y otras drogas en diversos grados en la década del ’70, Ozzy «tenía el estilo de vida más insalubre de todos». Según Zakk Wylde,»¡Su cuerpo tenía un tipo de resistencia muy especial que es más grande que King Kong y Godzilla juntos!».

Aunque logró mantenerse sobrio y limpio por largos períodos a fines de la década del 2000, Ozzy expresó en entrevistas su desconcierto por haber sobrevivido a casi cuatro décadas de excesos de todo tipo.

Otra anécdota famosa fue cuando fue despedido de Black Sabbath en 1979: pasó tres meses encerrado en su habitación de hotel consumiendo grandes cantidades de drogas y alcohol todos los días.

Desde el año 2005 sufrió una enfermedad llamada Síndrome de Parkin, que luego se convirtió en Parkinson, que le hacía tener temblores y mal pulso. También fue perdiendo parte de su audición, y en 2019 fue internado por una fuerte neumonía

Vida personal

Ozzy se casó en 1982 con su querida esposa y célebre manager Sharon, hija del mánager de Black Sabbath, Don Arden. La pareja tuvo tres hijos: Aimee, Kelly y Jack, y protagonizaron el reality show The Osbournes en MTV. En su primer matrimonio también tuvo tres hijos: Elliott, Louis y Jessica.

El programa se convirtió en uno de los grandes éxitos en la historia de MTV. Se estrenó el 5 de marzo de 2002 y el último episodio se emitió el 21 de marzo de 2005.

Con la muerte de Ozzy Osbourne termina un capítulo ilustre en la historia del rock mundial. Pasó por todos los ritos de iniciación y clichés del abuso de drogas, pero siempre salió adelante gracias a su música y sus shows en vivo, tal como se vio en varias oportunidades en Buenos Aires, la última en 2018 en Obras.