Murió Matt Clark, un querido actor de “Volver al futuro”

El actor estadounidense Matt Clark, recordado por su participación en Volver al futuro III y por su extensa carrera en el cine western, murió a los 89 años en su casa de Austin, Texas.



La noticia fue confirmada por su familia a medios como TMZ y Variety. Según indicó su esposa, Sharon Mays, el actor había sido sometido recientemente a una operación de espalda y sufrió complicaciones en su recuperación.

“Era un actor de pura cepa que amaba su profesión. Se sentía afortunado por su carrera y murió como vivió, a su manera”, señalaron desde su entorno.

Una carrera marcada por el western

Nacido el 25 de noviembre de 1936 en Washington, Clark inició su camino en la actuación tras cumplir dos años de servicio en el Ejército de Estados Unidos. Luego se formó en la Universidad George Washington y desarrolló una carrera sólida, especialmente en el género western.

Durante las décadas del 60 y 70 se consolidó como un actor de carácter, interpretando habitualmente villanos o personajes marginales. Compartió pantalla con figuras como Clint Eastwood y John Wayne, convirtiéndose en un rostro habitual del cine de la época.

También participó en producciones de culto y en populares series de televisión como Bonanza, Kung Fu, Dinastía y Grace Under Fire.

Su papel en “Volver al futuro III”

Aunque su trayectoria fue extensa, uno de sus roles más recordados por el público fue el del cantinero en Volver al futuro III, la película dirigida por Robert Zemeckis.

En esa historia ambientada en el Lejano Oeste, el personaje de Clark atiende el bar de Hill Valley, un punto clave en la trama donde interactúan Marty McFly y el doctor Emmett Brown. Su intervención resulta decisiva en una de las escenas finales del film.

Un actor de perfil bajo

A lo largo de su carrera, Clark se mantuvo alejado del perfil mediático. Quienes lo conocieron destacan su compromiso con el oficio y su preferencia por el trabajo antes que la fama.

Su muerte marca el adiós de un actor con décadas de trayectoria, especialmente recordado por su aporte al western y por su participación en una de las sagas más queridas del cine.