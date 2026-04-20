Murió Luis Brandoni: una vida entre la actuación, el sindicalismo, el exilio y la política

Luis Brandoni, quien falleció a los 86 años, trascendió el ámbito artístico para consolidarse también en el sindicalismo actoral y la política. En la década del 70, debido a amenazas de la Triple A, debió exiliarse junto a su familia en México.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud como Adalberto Luis Brandoni, fue conocido desde joven como “El Beto”, apodo que lo acompañó a lo largo de su vida. A los 13 años se trasladó con su familia al barrio porteño de Núñez, donde desarrolló dos pasiones: el fútbol, siendo hincha de River desde la infancia, y la actuación. Proveniente de un hogar humilde, supo desde adolescente que quería dedicarse al teatro, aunque en algún momento soñó con una carrera deportiva.

Su proyección pública fue más allá del escenario. Brandoni asumió un compromiso activo con la organización gremial del sector artístico. A principios de los años setenta, fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores, cargo que desempeñó en diferentes períodos y bajo diversas conducciones, consolidándose como una de las voces más reconocidas del sindicalismo cultural.

En 1974, ante un contexto de amenazas, debió exiliarse en México, lo que interrumpió momentáneamente su actividad gremial y artística. Sin embargo, regresó a la Argentina un año después y retomó su participación en el sindicato, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la institucionalidad del sector.

En noviembre de 1996 volvió a ocupar la secretaría general de la Asociación Argentina de Actores, pero en diciembre de 1997 renunció para dar un giro decisivo e ingresar a la política nacional. Militante histórico de la Unión Cívica Radical (UCR), ese año fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, iniciando así su carrera legislativa.

Desde entonces, mantuvo una participación constante en la vida política. En 2005 fue candidato a senador nacional por la UCR bonaerense; en 2007 integró la fórmula como candidato a vicegobernador acompañando a Ricardo Alfonsín; en 2021 fue precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires; y en 2023 resultó electo parlamentario del Mercosur en las elecciones del Parlasur.

En lo personal, tuvo dos hijas junto a la actriz Marta Bianchi y, en sus últimos años, estuvo en pareja con la guionista y directora Saula Benavente.

Hace poco más de diez días fue internado tras sufrir una caída que le provocó un hematoma cerebral, aunque ya arrastraba otros problemas de salud. Este lunes, su entorno confirmó su fallecimiento, provocando un profundo dolor en todos los ámbitos que acompañaron su trayectoria.