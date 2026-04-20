Murió Luis Brandoni: el adiós a un maestro de la actuación que enseñó sin dar clases con talento, compromiso, oficio, dignidad y entrega hasta el minuto final

Era la segunda función del sábado, hace pocas semanas, y Luis Brandoni estaba sobre el escenario dando pelea. Se lo veía frágil —a principios de año había estado internado—, pero parecía susurrar un “ténganme confianza”. Los asistentes en la platea del Multiteatro, viéndolo junto a Soledad Silveyra en ¿Quién es quién?, intuíamos que Brandoni llegaría hasta el final de la función, aunque la letra quedara en el aire y su andar fuera lento. Y así fue. Toda la sala se puso de pie. Ese era el “Beto”, un hombre que luchaba con valentía y dignidad contra lo que fuera, incluso contra el deterioro que a veces impone el paso del tiempo. Este lunes, perdió la última batalla. Tenía 86 años recién cumplidos y un camino forjado a base de talento y compromiso.

Brandoni fue un artista fuera de serie, versátil, capaz de convertir a sus personajes en criaturas verosímiles. Algunas hacían reír, otras emocionar; algunas lograban ambas cosas e incluso inducían a la reflexión.

Arrinconado por problemas de salud, el sábado 11 de abril sufrió una caída en su casa que lo obligó a ser internado. Ante rumores mediáticos sobre un posible ACV, su entorno familiar y laboral aclaró tras estudios médicos que no se trató de un accidente cerebrovascular. La caída le provocó un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma cerebral, motivo por el cual permaneció internado en observación. Peleó durante una semana, pero no pudo superar la situación.

Sus restos serán velados en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Julio A. Roca 523, desde las 12 horas de este lunes 20 de abril.

Carlos Rottemberg, productor teatral y amigo íntimo de Brandoni, explicó en su cuenta de X, Multiteatro, que el hematoma era producto del golpe y debía ser controlado hasta su absorción. Debido a esto, desde el viernes se encontraba detenida la temporada de la obra.

Luis Brandoni estaba en pareja con la guionista y directora Saula Benavente y tenía dos hijas, fruto de su matrimonio con la actriz Marta Bianchi. Se formó en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico y fue actor desde los 20 años, jamás quiso dejar de trabajar. Sin embargo, sabía que no siempre “querer y poder” son compatibles. Durante la última dictadura militar, sufrió prohibiciones y persecuciones al igual que otros colegas de su generación, como Carlos Carella y Héctor Alterio.

En 1974, debido a amenazas de la Triple A, Brandoni y su familia debieron exiliarse en México; regresaron al año siguiente. Resistir fue un verbo que siempre supo enaltecer.

A sus 86 años, cumplidos el pasado sábado, continuaba activo. Protagonizaba con Soledad Silveyra el éxito en la calle Corrientes, aunque recientemente debieron suspender funciones por una indisposición de ella. Además, planificaba la grabación de la segunda temporada de “Nada”, la serie de Disney+ que compartía con Robert De Niro.

También disfrutaba las críticas positivas que había recibido la adaptación cinematográfica de “Parque Lezama”, dirigida por Juan José Campanella y disponible en Netflix desde marzo. Allí compartía un duelo actoral con Eduardo Blanco, logrando un empate técnico magistral que volvió a demostrar su excelencia escénica.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Adalberto Luis Brandoni —“Beto” para sus amigos y familiares— se mudó a los 13 años al barrio de Núñez, donde comenzó a lucir los colores heredados de su padre. Fanático de River desde niño, soñaba con ser futbolista, pero poco a poco colgó los botines para dedicarse a su verdadera pasión.

De familia humilde, desde adolescente supo que quería ser actor. Debutó en teatro en 1962 y al año siguiente apareció por primera vez en televisión, medio en el que cosechó éxitos como “Mi cuñado”, junto a Ricardo Darín, remake de la clásica serie protagonizada por Osvaldo Miranda y Ernesto Bianco en 1976.

Fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983. Militante de la Unión Cívica Radical (UCR), en 1997 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En 2005 integró la lista de candidatos a senador por la UCR, aunque no accedió a la banca. En 2007 fue candidato a vicegobernador bonaerense junto a Ricardo Alfonsín. En 2021 fue precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 2023 fue electo parlamentario del Mercosur.

Su carrera artística abarcó televisión, cine y teatro. Protagonizó comedias y dramas que marcaron el cine nacional, tales como “La tregua” y “La Patagonia rebelde” (1974), “Darse cuenta” (1984), “Tute Cabrero” (1968) y “Made in Argentina” (1987).

En comedias cinematográficas se destacó en “Esperando la carroza” (1985), recordada por su frase de las “tres empanadas”, “El cuento de las comadrejas” (2019) y “Cien veces no debo” (1990). En total, trabajó en 62 películas, casi todas exitosas en taquilla.

En televisión, dejó huella en más de 55 producciones,