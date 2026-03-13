Murió la influencer Carol The Warrior a los 23 años: su familia atribuía a «causas espirituales» la grave enfermedad que le diagnosticaron

Carolina Reyes, conocida en sus redes sociales como «Carol The Warrior», murió a los 23 años tras batallar contra el deterioro de su salud los últimos cuatro meses de su vida. Con más de 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram, era influencer y también emprendedora.

La joven colombiana falleció el miércoles 11 de marzo en una clínica de Cali, Colombia. Con profunda tristeza, así lo confirmó su familia mediante un comunicado que publicaron en su perfil: «Informamos el sensible fallecimiento de nuestra guerrera, quien fue una persona brillante y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó».

«Les pedimos prudencia, empatía y amor con sus familiares y amigos», expresaron, y agradecieron por todo el cariño y apoyo que le transmitieron durante sus momentos más difíciles. «Gracias por amar tanto a nuestra guerrera», manifestaron.

Qué había dicho Carol The Warrior sobre su salud

En octubre de 2025 la influencer a quienes apodaban con cariño «Mami Carol», luego de varias semanas de ausencia en el mundo virtual, había compartido un video donde reveló detalles sobre su salud y el repentino diagnóstico.

«Quiero contarles algo que tuve cierto miedo a decir por el qué dirán: ustedes ya saben que antes del diagnóstico que cambió mi vida de un día al otro, mi vida era muy saludable, iba al gimnasio todos los días, mi alimentación era súper buena y llevaba una rutina activa», expresó.

«Los síntomas fueron súper raros, empecé a sentir muchísimos dolores en todo el cuerpo, pero como iba al gimnasio ignoré muchísimo eso, y pensé que eran dolores musculares por haber hecho demasiada fuerza o malos movimientos», explicó.

Relató que fue al hospital y descubrieron que tenía líquido en los pulmones. «El drenaje fue muy doloroso, me hicieron todo tipo de estudios y no me querían decir qué era lo que yo realmente tenía, era un misterio que me desesperaba», indicó.

«Finalmente me dijeron que tengo cáncer. No es fácil escuchar que te digan: ‘Tu enfermedad es muy grave’, pero si están pasando por algo similar, quiero ser el faro en su camino y decirles que no están solos», había dicho en aquel entonces tras iniciar la primera ronda de quimioterapia.

Desde entonces siguió compartiendo contenido desde la clínica y contó que lo más difícil fueron las siete internaciones en terapia intensiva, donde ningún familiar podía acompañarla hasta que pudiera superar algunas condiciones críticas.

«No saben cómo estaba mi tío de destrozado por verme con este dolor; me tenían que bañar, ponerme la ropa, todo», lamentó. Y luego explicó que varios miembros de su familia creyeron que estaba siendo «víctima de una maldición».

«Mientras yo estaba en el hospital, había una tía por fuera haciéndome unas vistas y salió que me estaban haciendo brujería. Mi familia le dijo a la señora que si ella me podía curar, y les dijo que no, porque lo que yo tenía era muy fuerte», narró la influencer.

«Todo lo que dijo esa mujer, me pasó. Dijo que yo iba a estar en la UCI y que me iban a tener en el hospital. Luego otra señora súper buena que consiguió mi familia dijo que me iba a curar y empezó a hacerme operaciones (sic)», comentó.

La joven dijo que incluso atribuyeron sus vómitos a «causas espirituales», porque pensaron que estaba depurando «las malas energías». Y se mostró ilusionada por las mejoras iniciales que sintió.

Las últimas publicaciones de Carol The Warrior

Sus siguientes posteos fueron sobre las otras rondas de quimioterapia, donde aseguró que cumplió con todas las recomendaciones médicas pese a lo difícil que fue su estadía en la clínica. Su hermano, que estaba alistado en el ejército, pidió permiso para acompañarla en todo el tratamiento.

Cuando finalmente fue dada de alta, había manifestado cierta mejoría y escribió con esperanza un posteo cuando celebró la llegada del 2026. «Se cerrará el capítulo más difícil de mi vida, habrá terminado el año en el que más lloré, más sufrí, pero también el año en el que más aprendí; un año que me rompió en pedazos, pero que también me enseñó a construirme desde cero», escribió.

«Me di cuenta de que la vida no espera, que las personas que amas no siempre estarán y que a veces el dolor es el precio de amar de verdad. Este año me mostró lo fuerte que puedo ser, incluso cuando sentía que ya no podía más, y ahora al despedir este año, no solo cierro un ciclo, cierro una versión de mí misma, porque estoy lista para no volver a rendirme jamás», proyectó.

En junio de 2025 había abierto su primera boutique de ropa, un sueño cumplido, y pronto tuvo muchas clientas. En paralelo lanzó una fragancia unisex, otro de sus emprendimientos. También era voluntaria en un asilo de ancianos al que iba todos los meses.

Sus últimos posteos fueron desde Brasil, durante un viaje que disfrutó para relajarse en la playa después de pasar tanto tiempo internada. «La vida puede cambiar en un segundo, sé que es una frase muy común, pero es muy cierta, así que disfrútensela siendo ustedes mismos, aprendiendo a ser felices y agradecer a quienes están hoy con ustedes», le aconsejó a sus seguidores.