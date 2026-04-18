Murió la actriz Nadia Farès a los 57 años tras un accidente en una piscina de París

Con profunda tristeza, las hijas de Nadia Farès, Cylia y Shana Chasman, anunciaron el fallecimiento de la actriz: «Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, sobre todo, hemos perdido a nuestra madre», expresaron mediante un comunicado el viernes por la noche.

La inesperada muerte de Farès, ocurrida en circunstancias aún por esclarecer, ha generado conmoción internacional. La actriz marroquí, nacionalizada francesa, alcanzó la fama en Francia durante la década del 2000 gracias a la película Los ríos de color púrpura, que le abrió las puertas al mercado internacional.

Farès fue encontrada inconsciente en la piscina de un club privado en París el domingo 12 de abril y trasladada de urgencia al Hospital Pitié-Salpêtrière. Allí permaneció en coma durante cinco días en terapia intensiva hasta que falleció el 17 de abril.

Se abrió una investigación policial para esclarecer lo sucedido, aunque hasta el momento no se sospecha de ninguna infracción. Las hijas de la actriz —fruto de su largo matrimonio con el productor norteamericano Steven Chasman, del que se separó en 2022 tras casi 20 años juntos— solicitaron respeto y discreción durante el duelo.

Según allegados citados por la agencia AFP, la actriz habría sufrido un desvanecimiento mientras nadaba, producto de un posible incidente cardíaco.

Hace 20 años, en 2007, Farès se sometió a una cirugía cerebral para tratar un aneurisma, que describió como «una bomba de tiempo que había que atender con máxima urgencia». Además, entre 2003 y 2007 afrontó tres operaciones cardíacas que la llevaron a reducir el ritmo de su carrera en su mejor momento profesional.

Desde entonces, adoptó una vida menos agitada y consideraba la natación como una terapia, visitando la piscina cuatro veces por semana. En enero último, declaró: «Como actriz me gustaría trabajar más, pero me considero extremadamente privilegiada en muchos aspectos, así que no tengo derecho a quejarme».

Tras residir varios años en Estados Unidos junto a su exesposo, Farès regresó a París en 2022, enfocada en retomar proyectos personales y reactivar amistades, tal como evidenciaban sus publicaciones en redes sociales.

Numerosos colegas expresaron su dolor en redes sociales. Jean Dujardin escribió en Instagram: «Adiós, amiga mía, a tu sonrisa, tu talento, bondad y belleza». Josiane Balasko lamentó: «Nadia. Mi bella. Qué tristeza. Qué injusticia». Elsa Zylberstein añadió: «Tu sonrisa, tu fuerza vital, tu belleza, tu energía positiva, tu amabilidad y tu generosidad nos van a faltar muchísimo. No es creíble, qué tristeza y qué horror».

Nacida el 20 de diciembre de 1968 en Marrakech, Marruecos, Farès creció en Niza antes de trasladarse a París para iniciar su carrera artística. Debutó en televisión en los años 90 con la serie Elles n’oublient jamais (Nunca lo olvidan) y en cine en 1992 con My Wif’s Girlfriends. Su reconocimiento creció significativamente con el thriller policial Les Rivières pourpres (Los ríos carmesí) en 2000, que consolidó su imagen como una actriz versátil.

Demostró su talento en diversos géneros, destacando en la comedia de acción Wasabi (2001) al lado de Jean Reno, y participando en producciones de Hollywood como el thriller War (2007), donde interpretó a Jade Agent Kinler, y la película de terror Storm Warning (2007), en la que encarnó a Pía.

Más allá de la actuación, Farès exploró su faceta como compositora musical, una dimensión menos conocida de su carrera.

Trabajó con destacados directores como Alexandre Arcady, Claude Lelouch y Bernie Bonvoisin, convirtiéndose en una de las figuras marroquí-francesas que contribuyeron a ampliar la representación en el cine europeo.

En 2016 protagonizó la serie Marseille para Netflix en el papel de Vanessa d’Abrantes. Tenía previsto dirigir y escribir su primer largometraje, cuyo rodaje estaba programado para septiembre de 2026.

Con información de la agencia AFP.