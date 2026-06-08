Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años, una figura icónica del teatro y la televisión en la Argentina

La actriz María Rosa Fugazot falleció este domingo por la noche a los 83 años, según confirmaron a Clarín fuentes del SAME y la Policía de la Ciudad. Reconocida figura del espectáculo, desarrolló una exitosa carrera de más de medio siglo, en la que trabajó junto a las principales figuras del teatro y la televisión argentina.

La artista sufrió una descompensación en su departamento ubicado en Güemes al 4700, en el barrio de Palermo, y tras un llamado a los servicios de emergencia, a las 21:41 se constató su fallecimiento. En el momento estaba acompañada por dos mujeres que permitieron el acceso a su vivienda.

Hija de la actriz María Esther Gamas y del músico y actor Roberto Fugazot, nació en Vicente López en diciembre de 1942. Fue esposa del actor César Bertrand, con quien tuvo dos hijos, y acumuló un extenso currículum junto a grandes compañeros de escena como Alberto Olmedo, Susana Giménez, Jorge Porcel y Darío Vittori, entre otros.

Los más memoriosos la recordarán por su participación en clásicos de la época dorada de la televisión argentina, como Operación JaJa, La peluquería de Don Mateo y Polémica en el Bar. Las generaciones más jóvenes la asociarán con el personaje de Antonia, madre del Gitano Perotti interpretado por Julio Chávez en El Marginal, su participación en una puesta reciente de La Casa de Bernarda Alba —clásico de Federico García Lorca— y la serie Nada, protagonizada por Luis Brandoni. Su lista de trabajos, abarcando más de seis décadas, parece interminable.

Sobre sus inicios, Fugazot relató en una extensa entrevista con Clarín en enero de 2020: “Cuando tenía 15 años, mi mamá estaba haciendo Tangolandia y buscaban bailarines. Me presenté en el teatro porque, de tanto verla, me sabía todo de memoria. Don Ivo Pelay (poeta y autor teatral) me preguntó: ‘¿Su mamá sabe?’ ‘No’. ‘Bueno, si no nos matan, empieza esta noche’. Y aparecí en el escenario. Mi vieja casi se infarta. Mi viejo estuvo un mes sin hablarme. No me vio en revista ni nada, pero cuando debuté en Deliciosamente amoral, ya con 18, fue a verme y se le llenaron los ojos de lágrimas”.

A lo largo de su carrera atesoró miles de anécdotas con grandes figuras del espectáculo argentino. Recordaba que, cuando Alberto Olmedo tenía 20 años y trabajaba como tiracables, su madre lo llevaba a su casa a comer. Ella, con 12 años, le preparaba las papas fritas que tanto le gustaban. Con el tiempo, ese gesto se volvió un ritual. “Nos quisimos como hermanos. Cada vez que Olmedo tenía algún problema, se separaba o estaba en un lío, venía a casa tocando el timbre con un pollo en la mano. Mi mamá decía: ‘Ahí vino’. Traía la comida para no comer solo”, relató en 2024 en otra entrevista con Clarín.

El año pasado, la actriz enfrentó un duro momento personal con la muerte de su hijo René Bertrand, quien falleció el 25 de junio a los 53 años a causa de un cáncer en los huesos. “Ojalá pudiera explotar, largar de una vez… Pero no puedo. Es como que me sequé. No siempre fui así”, expresó en agosto pasado en una entrevista televisiva.

La noticia de su muerte fue confirmada esta mañana tras la constatación del SAME de que se encontraba sin signos vitales en su departamento. Por razones formales, el caso quedó bajo la instrucción de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 12, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte. Los primeros indicios indican que no había signos de violencia en la habitación donde fue hallada.

El Multiteatro despidió a la actriz señalando: “Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo, que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente. Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre”.

Asimismo, el secretario de Cultura nacional, Leonardo Cifelli, la recordó en sus redes sociales: “María Rosa querida, que en paz descanses. Una vida entera dedicada al escenario, al cine y a la televisión, con la humildad y entrega de quienes entienden el arte como un trabajo y una vocación al mismo tiempo. Tuvimos la dicha de recibirla en el Palacio Libertad en este último tiempo con Las Griegas y El Porvenir, compartiendo con el público su talento intacto, su experiencia y, sobre todo, su inmensa calidez humana. Quedará el recuerdo de esa forma tan noble de transitar la cultura argentina durante más de seis décadas. Hasta siempre”.