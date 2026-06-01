Murió Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis: el emotivo mensaje de despedida de la actriz de Halloween

La actriz estadounidense Kelly Curtis falleció a los 69 años, una noticia que conmocionó a Hollywood, especialmente tras el emotivo mensaje de despedida publicado por su hermana menor, Jamie Lee Curtis, reconocida protagonista de la saga Halloween.

La confirmación del fallecimiento de Kelly llegó a través de Jamie Lee Curtis, quien compartió la desgarradora noticia con sus seguidores en las redes sociales. En un extenso escrito, la actriz rememoró la relación que mantuvieron toda la vida, definiendo a su hermana como su “primera amiga” y una de las personas más importantes en su entorno familiar. Según se informó, Kelly murió de forma pacífica en su hogar, rodeada por sus seres queridos.

“Mi primera amiga y confidente de toda la vida”, expresó Jamie Lee en una despedida cargada de recuerdos personales. Resaltó además la personalidad multifacética de Kelly: una mujer apasionada por la naturaleza, los viajes, la música, la actuación y la familia. La actriz añadió que entre familiares y amigos Kelly era conocida como “Auntie Cookie” (“tía galleta”), apodo que recibía por las tradicionales galletas que preparaba en las fiestas.

Kelly Lee Curtis nació el 17 de junio de 1956 en Santa Mónica, California. Era la hija mayor de dos leyendas del cine clásico estadounidense: Tony Curtis y Janet Leigh, esta última recordada especialmente por su papel en Psicosis, de Alfred Hitchcock. Dos años después nació su hermana Jamie Lee Curtis, quien con el tiempo se convertiría en una de las actrices más populares de Hollywood.

Aunque no alcanzó la fama de su hermana menor, Kelly desarrolló una carrera constante dentro de la industria del entretenimiento. Su primera aparición en pantalla fue siendo niña, en la película Los Vikingos (1958), protagonizada por sus padres. Décadas más tarde estudió actuación en el prestigioso Instituto Lee Strasberg y comenzó a forjar su propio camino profesional.

Participó en películas como Trading Places, donde compartió elenco con Eddie Murphy, Dan Aykroyd y Jamie Lee Curtis, además de títulos como Magic Sticks y La hija del diablo. También tuvo una amplia presencia en televisión con participaciones en series como The Equalizer, Star Trek: Deep Space Nine, Judging Amy y The Sentinel, esta última una de las más recordadas por sus seguidores.

La despedida de Jamie Lee Curtis también reveló detalles íntimos sobre el vínculo que compartieron durante décadas. La actriz comentó que en su infancia atravesaron las típicas rivalidades entre hermanas y que tras el divorcio de sus padres pasaron largos períodos viviendo separadas. Sin embargo, con el tiempo lograron reconstruir una relación muy cercana.

Uno de los momentos destacados fue en la víspera de la boda de Jamie Lee con Christopher Guest, en 1984, cuando Kelly fue su dama de honor y permaneció a su lado durante toda la celebración. Según contó la protagonista de Halloween, ese evento marcó un punto de inflexión en su relación, que desde entonces permaneció unida hasta el final.

Además de actuar, Kelly trabajó detrás de cámaras en varias producciones. Colaboró estrechamente con su hermana como asistente y asistente de producción en películas como Un viernes de locos, Una Navidad muy loca y Otra vez tú. También dirigió documentales y proyectos independientes, ampliando su recorrido artístico más allá de la actuación.

La causa de la muerte no fue informada públicamente. Kelly Curtis estaba casada desde 1989 con el productor y dramaturgo Scott Morfee, con quien compartió gran parte de su vida profesional y personal. Su fallecimiento generó numerosos mensajes de condolencias de colegas, amigos y admiradores, que destacaron tanto su trayectoria como el profundo cariño que inspiraba.

Para cerrar su homenaje, Jamie Lee Curtis eligió despedirse con una frase en húngaro que su hermana solía usar: “Isten veled”, expresión que significa “Dios esté contigo”. Un mensaje breve pero profundamente simbólico para recordar a quien fue una presencia constante a lo largo de toda su vida.