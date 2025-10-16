Murió Hernán Damiani, histórico dirigente radical

El candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), Hernán Damiani, falleció en la noche de este miércoles, tras sufrir una descompensación en pleno debate político durante un programa de streaming.

El histórico dirigente radical había sido trasladado de urgencia desde La Casa del Streaming al hospital Madariaga, donde llegó sin vida, según confirmaron fuentes médicas y políticas.

La descompensación del candidato radical ocurrió en vivo y en directo, una vez comenzada la transmisión del programa Dólar Blue, que se emite por La Casa del Streaming, donde Damiani era uno de los invitados junto a Rosario Villalba, Virginia Villanueva y Aída Vaztique, entre otros.

De inmediato, desde la producción interrumpieron las imágenes y solicitaron la presencia de una ambulancia.

Según señalaron algunos de los presentes que fueron consultados por La Voz de Misiones, en primera instancia Damiani fue asistido por el médico y ex funcionario de salud provincial, Walter Villalba, en tanto que luego fue traslado de urgencia en un móvil de la Red de Traslados.

Desafortunadamente, para cuando el dirigente radical llegó al nosocomio ya no presentaba signos vitales.

Su fallecimiento causó conmoción y tristeza en la comunidad política, que ya comienza a despedir en redes sociales al abogada posadeño que supo ser concejal y diputado provincial representando a la UCR, partido del que también fue presidente.

“Hoy despedimos con profundo pesar a Hernán Damiani, un hombre que dedicó su vida al servicio público, a la justicia y al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Tuve el honor de rendirle homenaje hace poco en el Concejo Deliberante, reconociendo su trayectoria como abogado y su compromiso con la política entendida como vocación de servicio”, expresó hace instantes en Instagram Pablo Velázquez, uno de los primeros dirigentes en publicar al respecto.

“En lo personal, fue con él con quien di mis primeros pasos en la vida política, y por eso guardo un recuerdo de gratitud y respeto”, destacó.