Murió Ernestina Pais tras ser embestida por el Tren de la Costa

La conductora televisiva Ernestina Pais falleció este viernes tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren en el lateral del conductor.

Al llegar al lugar, los efectivos y los equipos de emergencia constataron que Pais había fallecido y que era la única ocupante del vehículo.

En la escena trabajan policías, bomberos y peritos para determinar las circunstancias del siniestro. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.

La conductora tenía 54 años.

Noticia en desarrollo.

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