Murió el represor Jorge Bergés a los 83 años: fue condenado por robar bebés, secuestro y torturas

El médico policial Jorge Antonio Bergés, con varias condenas por delitos de lesa humanidad, entre ellas la apropiación ilegal de la hija de una pareja de uruguayos desaparecidos durante la dictadura, murió este martes a los 83 años en una clínica donde se encontraba internado con graves problemas de salud.

La muerte de Bergés, un oficial de la Policía bonaerense nacido en 1942 en Avellaneda, fue confirmada esta tarde por dirigentes de organismos de derechos humanos que remarcaron su actuación como partícipe de torturas y partos a las personas secuestradas en centros clandestinos de detención durante la dictadura de la década del ’70.

Como oficial médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires había actuado en varios sitios de tortura y detención, como el Pozo de Banfield. Durante los diversos juicios por delitos de lesa humanidad en los que fue acusados, entre 1986 y 2024, recibió al menos cuatro condenas, la última a prisión perpetua en el caso de Las Brigadas de La Plata.

Entre las más graves, se encuentran las causas por apropiación ilegal de niños nacidos en cautiverio y por haber confeccionado como profesional de la salud los certificados de nacimiento apócrifos.

Una de ellas le valió la prisión perpetua en 2004 en una causa donde también fue sentenciado el ex comisario Miguel Etchecolatz por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, nacida en el Pozo de Banfield. Esa fue la primera vez que la justicia aplicaba condenas a partícipes de ese delito sin que fueran quienes se quedaran con los niños secuestrados.

Luego, en 2008, volvió a ser sentenciado por la apropiación ilegal de otro niño y haber confeccionado el falso certificado de nacimiento de Pedro Luis Nadal García, bajo el nombre de Luis Ferian.

También en 2012, recibió 25 años de prisión en la causa por el Circuito Camps de La Plata. En otra investigación previa, en el primero juicio a Ramón Camps en 1986, había sido sentenciado a seis años de prisión pero luego fue liberado por la aplicación de la Ley de Obediencia Debida.

En 1996, Bergés había sido baleado en un ataque armado en la puerta de su casa en Quilmes por dos integrantes de la agrupación guerrillera Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) que fueron condenados por la justicia federal.

La diputada porteña Alejandrina Barry se refirió al deceso de Berges y remarcó que «controlaba la picana que se aplicaba a los detenidos y asistía los partos de las mujeres en el circuito Camps incluido el Pozo de Banfield».

Murió el genocida apropiador de bebés Jorge Antonio Bergés. Médico de la policía Bonaerense que controlaba la picana que se aplicaba a los detenidos y asistía los partos de las mujeres en el circuto Camps incluído el Pozo de Banfield donde mi mamá estuvo secuestrada embarazada… pic.twitter.com/clt0h64t04

En ese lugar, «mi mamá estuvo secuestrada embarazada de mí», apuntó la legisladora de izquierda y resaltó que «fue condenado gracias a la lucha de años y al testimonio de numerosos sobrevivientes».

Al respecto, recordó que la sobreviviente «Adriana Calvo lo reconoció en 1984 como quién la maltrató en el Pozo de Banfield después de que pariera en el auto que la llevaba de la comisaría Quinta de La Plata hacia ese centro clandestino, la obligó a limpiar la placenta y el piso de la sala en la que la colocaron recién parida. Ella misma declaró el nacimiento de su hija Teresa y los partos de otras detenidas que siguen desaparecidas».

«Murió manteniendo el PACTO DE SILENCIO de donde están nuestros hermanos que continúan apropiados», añadió la diputada.