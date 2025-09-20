Murió el motociclista que quedó atrapado en el choque múltiple en puente General Belgrano

20 de septiembre de 2025 Lectores: 11

PUENTE GENERAL BELGRANO – Juan Carlos Pérez, de 57 años, falleció esta noche tras quedar atrapado con su motocicleta bajo un vehículo en el grave accidente ocurrido la tarde de este viernes en el viaducto que une Chaco y Corrientes. El hombre viajaba desde Chaco hacia Corrientes cuando fue víctima de la tragedia.

El motociclista, quien conducía una Zanella ZB 110cc, quedó aprisionado debajo de un furgón cuando un camión Volvo perdió los frenos en la bajada hacia la cabecera chaqueña. El pesado vehículo embistió otros 14 automotores antes de detener su marcha, provocando el caos en el puente.

Auxiliado por transeúntes y equipos médicos de emergencia, Pérez fue trasladado en estado crítico al Hospital Escuela de Corrientes. Allí fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció alrededor de las 22:00 horas tras permanecer en condición desesperante.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del fallido sistema de frenos del camión. El accidente, que dejó el tránsito cortado por horas y obligó a desviar vehículos, expone nuevamente los riesgos en el cruce interprovincial más transitado del NEA.