Murió el Indio Solari: a 25 años de la despedida de Los Redonditos de Ricota de los escenarios

Carlos Alberto «Indio» Solari falleció este viernes 5 de junio a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, partido de Ituzaingó, tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson, afección que había hecho pública en 2016.

Su muerte rememora algunos de los episodios más emblemáticos de su trayectoria, entre ellos el último recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Aunque en su momento ese show fue considerado uno más dentro de la gira de Momo Sampler, en realidad marcó la despedida definitiva de la banda.

En un escenario serrano, en vísperas del colapso del gobierno de la Alianza y con Domingo Felipe Cavallo emergiendo como figura redentora, se presentaba el grupo más convocante del país. Cualquier aficionado al rock argentino afirma haber estado en ese histórico último recital de Los Redonditos de Ricota.

La fecha fue el 4 de agosto de 2001 en el antiguo estadio Chateau Carreras de Córdoba (actual Estadio Mario Kempes). El cierre del concierto sonó con el tema “Un ángel para tu soledad”, segundo bis de la noche, que quedó como la imagen final de un desenlace menos redondo y más doloroso de lo previsto. En principio, el final no había sido anunciado oficialmente, ya que tenían programado otro show para noviembre en la provincia de Santa Fe.

Ese día, hace 25 años, se llevó a cabo el último recital de la banda más multitudinaria en la historia del rock nacional, conocido como la “última misa ricotera”. Dos micros llenos partieron dos días antes desde la Plaza Roca, en Villa Ballester, rumbo a Córdoba. Entre los seguidores se escuchaba: “¿Los Redondos? Un estilo de vida…”. Desde entonces, Los Redonditos quedaron en la memoria a través de sus discos, canciones, letras y un hashtag que pide a sus integrantes: #SoloTePidoQueSeVuelvanAJuntar.

Este reclamo comenzó como un cántico durante una de las primeras presentaciones solistas de Skay Beilinson, quien por un lado continuaba su carrera, mientras que el Indio Solari trabajaba en el disco El Tesoro de los Inocentes (Bingo Fuel). Así se inició un distanciamiento que, con el tiempo, fue irreversible para sus seguidores.

Al igual que grupos históricos como Los Beatles, Los Redonditos no volvieron a reunirse. En el Teatro Roxy de Mar del Plata, en noviembre de 2020, un grupo de fanáticos cantó por primera vez esa petición que se convirtió en una quimera: “Solo te pido que se vuelvan a juntar”, dirigida a Skay.

El esperado “año sabático” se transformó en una década y media sin posibilidad de reencuentro, y desde entonces se multiplicaron los reclamos al 0-800 Patricio Rey.

Los recuerdos de ese último show en Córdoba se mantienen vivos. Los asistentes rememoran la apertura con “Golpe de Suerte”, el enojo del Indio ante la lluvia de bengalas durante “Juguetes Perdidos”, y la sorpresa final con “Un ángel para tu soledad”, cuando las luces permanecieron encendidas marcando el cierre de aquella jornada.

La entrada para acceder al campo costaba veintidós pesos. Más de 45 mil personas presenciaron el concierto, según estimaciones oficiales. Estar allí significó ver al Indio Solari y a Skay Beilinson compartiendo sus últimas imágenes sobre el escenario.

Aunque se esperaba un repertorio centrado en “Último Bondi a Finisterre” y “Momo Sampler”, ambos discos recientes, el menú incluyó también canciones clásicas como “Vamos las bandas”, “Preso en mi ciudad” y “Rock para los dientes”.

Después del llamado “una más y no jodemos más” sonó el tema “Un ángel para tu soledad”, que quedó como la imagen definitiva de una historia que había comenzado décadas antes, en los años setenta, con un grupo platense llamado La Cofradía de la Flor Solar.

Sin embargo, la presentación estuvo marcada por un trágico episodio: durante el concierto falleció Jorge Daniel Felippi, un joven santafesino de 31 años, quien cayó desde una baranda de seis metros. La noticia se conoció oficialmente recién al día siguiente. Los fanáticos que llegaron desde todos los rincones del país, sin saberlo, asistieron al “pogo más grande del mundo” y a la última escucha en vivo de “25 clásicos” de la banda.

Junto a Solari y Beilinson, participaron también en Redonditos “Semilla” Bucciarelli, Walter Sidotti, Sergio Dawi y Hernán Aramberri. Meses después se suspendió el show previsto en la cancha de Unión, Santa Fe, con el argumento de que “Patricio Rey cree que no es el momento, que no hay ánimo para fiestas”, en medio de una Argentina convulsionada socialmente.

La despedida se manejó con discreción, evitando demasiadas explicaciones. Según publicó este diario, las serias diferencias internas entre sus miembros fundadores dejaron heridas abiertas que provocaron la diáspora del grupo.

Veinte años después, las carreras solistas del Indio Solari y Skay Beilinson continuaron, aunque recibieron más nostalgia que alegría por parte de sus seguidores.

El recital en el Chateau Carreras contó con una producción monumental: mil personas trabajando, varias pantallas gigantes y un sonido que alcanzó los 200 mil watts de potencia, un espectáculo de calidad irrepetible para la afición.

La llegada de la banda movilizó