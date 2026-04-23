Murió Darrell Sheets, estrella del reality “¿Quién da más?”

El mundo de la televisión lamenta la muerte de Darrell Sheets, una de las figuras más emblemáticas del reality estadounidense *Storage Wars*, conocido en Latinoamérica como *¿Quién da más?*. El histórico participante fue hallado sin vida en Arizona a los 67 años, según confirmaron las autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Lake Havasu City, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso. Al llegar, encontraron a un hombre con una herida de bala autoinfligida. Posteriormente, el médico forense del condado de Mohave confirmó que se trataba de Sheets. Las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación.

Apodado «The Gambler» (El jugador), Sheets se convirtió en una figura clave del programa durante más de una década. Su carisma y estilo arriesgado lo convirtieron en uno de los favoritos del público. En 2023 decidió alejarse del reality para abrir una tienda de antigüedades en Arizona.

*Storage Wars*, emitido por la señal A&E, sigue a compradores profesionales que participan en subastas de depósitos abandonados sin conocer su contenido, en una dinámica que combina intuición, experiencia y apuestas de alto riesgo.

Tras conocerse la noticia, la cadena manifestó su pesar: “Nos entristece profundamente el fallecimiento de Darrell ‘The Gambler’ Sheets, un querido miembro de nuestra familia. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”.