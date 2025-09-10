Murió Charlie Kirk, activista aliado de Donald Trump, tras recibir un balazo en el cuello

El comentarista había sido internado de urgencia tras recibir un balazo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle, en Estados Unidos.

Hay conmoción total en Estados Unidos luego de que el conocido comentarista y activista conservador Charlie Kirk, líder de Turning Point USA, fuera baleado en el cuello este miércoles, durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, frente a una multitud de unas 2.000 personas.

Cabe señalar que la policía ya ha detenido a un sospechoso, en el marco de un contexto de escalada de la violencia política en los Estados Unidos.

Momentos después del terrible episodio, varios videos comenzaron a circular en las redes sociales, donde se ve el momento exacto del ataque. Las imágenes muestran a Kirk en una carpa blanca, dando un discurso, cuando de repente se oye un solo disparo. Inmediatamente, se lo ve llevando su mano derecha al cuello, de donde comienza a brotar sangre, mientras el pánico se apodera de la audiencia, que huye entre gritos y jadeos.

Este evento era parte de un debate organizado por la entidad sin fines de lucro de Kirk, una cita que ya había generado polémica en la Universidad. Una petición en línea para cancelarlo había superado las 1.000 firmas, aunque las autoridades universitarias habían optado por mantenerlo en aras de la libertad de expresión, amparada en la Primera Enmienda.

El suceso fue condenado por líderes de todo el espectro político, incluyendo al expresidente Donald Trump: «¡Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!», había publicado el presidente en su red social Truth Social, antes que se conociera la noticia del deceso.

Por su parte, Jason Chaffetz, excongresista de Utah que presenció el ataque, calificó el disparo como «cercano» y lamentó la falta de seguridad en el lugar, a pesar de que Kirk viajaba con su propio equipo de seguridad.