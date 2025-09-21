Murió Azucena Díaz, Madre de Plaza de Mayo

Azucena Díaz, madre de Plaza de Mayo, falleció este domingo. La asociación la despidió en sus redes sociales, donde destacó que fue un ejemplo de lucha.

«Azucena era una Madre muy humilde, nacida en Tucumán, que vivía desde hace muchos en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Tenía mucha fuerza y era muy firme en sus convicciones. Así la recordaremos», posteó Madres en Instagram.

En la misma red social, la agrupación Hijos Capital también envió sus condolencias a los allegados de la dirigente de derechos humanos.

«¡Hasta siempre Azucena Díaz!. Integrante de Madres de Plaza de Mayo. Su hijo Manuel Taján fue desaparecido por el terrorismo de Estado el 24 de marzo de 1976 en Tucumán. Era jornalero y dirigente sindical en el ingenio azucarero Concepción», fue el posteo de Instagram de HIJOS Capital.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, también envió sus condolencias a los allegados a la integrante de la agrupación de derechos humanos.

«Con profundo dolor despedimos hoy a Azucena Díaz, Madre de Plaza de Mayo y luchadora incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Seguiremos honrando su ejemplo y su legado», expresó en X el funcionario de Axel Kicillof.

En 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la provincia de Buenos Aires declaró Personalidad Destacada de los Derechos Humanos a Azucena Díaz, Madre de Plaza de Mayo.