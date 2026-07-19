Murió a los 77 años Carlos Miguens, el empresario que lideró la expansión de Quilmes

Esta mañana falleció a los 77 años Carlos Miguens Bemberg, tras combatir un cáncer. Hijo del arquitecto Carlos Miguens y de la reconocida cineasta María Luisa Bemberg, perteneció a una de las familias más acaudaladas del país. Durante su trayectoria, lideró la expansión de Cervecería Quilmes, la compañía fundada en 1860 por su tatarabuelo Otto Peter Friedrich Bemberg bajo el nombre de Destilería Franco Argentina.

Miguens Bemberg estuvo al frente de Quilmes durante 11 años, hasta que en la década de 1990 apareció una oferta para su venta. Inicialmente se cedió una porción a la brasileña Brahma y, posteriormente, en 2006, la transacción se completó por 1.200 millones de dólares. Fue él quien más resistió la venta, aunque finalmente perdió la pulseada ante el resto de sus familiares.

En referencia a aquel proceso, expresó años después: “Fue algo muy traumático porque me tocó a mí, como presidente de la compañía, firmar el certificado de defunción de una empresa que había sido argentina por muchas generaciones, de nuestra familia. Los negocios familiares, generalmente, no duran tanto tiempo porque, de generación en generación, hay tanta gente con intereses tan dispersos, con accionistas que viven en distintos países y diferentes realidades económicas, que hace que sea muy difícil mantener todo”.

Tras dejar Quilmes, Miguens continuó al frente de diversos emprendimientos empresariales, desde la producción cítrica con la empresa San Miguel hasta el sector minero, además de ser un activo miembro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Junto a sus hermanos María Luisa, Cristina y Diego, constituyó un holding con el que adquirió la empresa minera canadiense Meridian Gold a través de su filial Patagonia Gold. También fundó la compañía Sadesa junto a Guillermo Reca, Eduardo Escasany y, durante algunos años, Nicolás Caputo, quien posteriormente vendió su participación. Entre sus inversiones destacan las centrales energéticas Piedra del Águila y Central Puerto.

San Miguel, la mayor procesadora industrial de limones en el mundo, fue otro de sus proyectos destacados. En este emprendimiento, sus socios eran los Otero Monsegur y el grupo sudafricano African Pioneer Group, que se sumó en 2023.

Incluso tras el diagnóstico de su enfermedad, Miguens mantuvo su impulso inversor. El año pasado, Patagonia Gold destinó 40 millones de dólares para desarrollar el proyecto de oro y plata Calcatreu, en la provincia de Río Negro, dentro de una serie de iniciativas metalíferas habilitadas tras la reapertura de la actividad en la región.

En sus múltiples debates con colegas, siempre remarcó la responsabilidad que deben asumir los empresarios y alentaba a comprometerse con el desarrollo nacional desde sus propias conductas.

Los restos de Carlos Miguens serán despedidos en una ceremonia privada el próximo lunes 20 de julio al mediodía en el Parque Memorial de Pilar.