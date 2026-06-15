Murió a los 77 años Anne Schedeen, la madre de Alf en la popular serie de los ’80

La actriz Anne Schedeen, reconocida por su papel de Kate Tanner en la popular serie cómica de los años ochenta «Alf», falleció a los 77 años, según anunció su familia a través de Facebook. En el comunicado, destacaron su legado de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, una marcada aversión hacia Donald Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y su amor por las buenas historias.

«Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella», expresaron sus familiares en la publicación. Agregaron además: «Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor».

La noticia también fue confirmada por su agente, Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, quien la describió como «una verdadera artista y amiga, única en su clase» y expresó que la extrañará, según informó The Hollywood Reporter.

No se revelaron detalles sobre la causa ni la fecha precisa de su fallecimiento.

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949, Anne creció en una granja cerca de Portland, Oregón. Antes de su éxito en «Alf», tuvo participaciones en series como «Paper Dolls», «Emergency!» y «Simon & Simon».

En «Alf», Schedeen interpretó a Kate Tanner, la madre de una familia californiana que acoge en su hogar a un ingenioso extraterrestre que aterriza en su garaje. La serie se emitió desde septiembre de 1986 hasta marzo de 1990 y generó varias producciones derivadas, incluyendo una serie animada.

En declaraciones a la revista PEOPLE, Schedeen calificó su experiencia en la serie como una «pesadilla técnica» debido a la lentitud, el calor y lo tedioso del proceso. Explicó que una escena con Alf podía prolongarse durante horas, y que un episodio de 30 minutos requería entre 20 y 25 horas de grabación. Además, recordó que algunos actores tenían personalidades difíciles, describiendo el proyecto como «una gran familia disfuncional».

Con información de EFE.