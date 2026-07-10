Muñecos decapitados y trozos de carne cruda: los Beatles y la tapa de un escandaloso álbum de rock

Carnicería beatle: muñecos decapitados y carne cruda en una portada escandalosa

La versión norteamericana del álbum de Los Beatles, lanzada hace 60 años, presentó una portada tan bizarra y satírica que parecía más propia de Marilyn Manson que de John, Paul, George y Ringo. La imagen mostraba una verdadera carnicería: los integrantes del grupo vestidos con batas blancas, rodeados de muñecos desmembrados y trozos de carne cruda quemados con cigarrillos, dando lugar a una escena chocante y surrealista.

Yesterday and Today salió a la venta en Estados Unidos el 20 de junio de 1966. Desde su arribo a ese país en enero de 1964, los Beatles ya habían experimentado las peculiaridades del mercado estadounidense, como el lanzamiento desordenado de Introducing… The Beatles, un álbum que no correspondía a su debut oficial y contenía material seleccionado arbitrariamente.

La controvertida portada, conocida como «butcher cover» (portada de carnicero), fue publicada el 15 de junio de 1966. Los medios reaccionaron negativamente, calificándola de grotesca y alarmante. Ante la fuerte presión, Capitol Records ordenó retirarla al día siguiente y reemplazarla con una versión corregida que consistía en despegar la tapa original y pegar sobre ella una más convencional, algo que llevó a la prensa británica a llamarla “álbum de la portada oculta” por su doble fondo.

Este episodio supuso el primer escándalo serio vinculado a la imagen de Los Beatles, hasta entonces considerados intocables. La portada macabra, con los músicos sonrientes mientras simulan sostener restos sangrientos de muñecos, fue lanzada exclusivamente en Estados Unidos y generó gran polémica. El contenido musical del disco era un ensamblaje mezclado de canciones de Help!, Rubber Soul, hits recientes y adelantos de Revolver, una mixtura que justificó, en cierto modo, la imagen disruptiva que la acompañaba. Sin embargo, Los Beatles desaprobaron que modificaran su obra de manera arbitraria.

El responsable artístico detrás de esta imagen fue el fotógrafo Robert Whitaker, un joven influenciado por el surrealismo de Salvador Dalí y Luis Buñuel. En 1966, reunió a la banda para crear una sesión titulada A Somnambulant Adventure, que rompía con las convenciones habituales y reflejaba el humor irónico y sarcástico de sus protagonistas. En una entrevista de 2002, Alan W. Livingston, entonces presidente de Capitol Records, señaló a Paul McCartney como el artífice intelectual que apoyó el uso de esta imagen para la tapa, describiéndola como una expresión contra la guerra.

Whitaker explicó que, cansado de las fotos tradicionales, buscó revolucionar la imagen de ídolos pop elevándolos a un nivel más humano, cuestionando la adoración casi religiosa que despertaban en sus fans. En tono irónico, John Lennon comentó que su intención original para la portada era “decapitar a Paul”, aunque lo dijo sonriendo.

La publicación de Yesterday and Today llevó a una rápida retirada del disco por orden de Sir Joseph Lockwood, presidente de EMI, y la devolución masiva de copias, lo que incrementó la vigencia y el valor de estas ediciones entre coleccionistas. Ringo Starr admitió en The Beatles Anthology no haber guardado ninguna copia en su momento y lamentarlo, mientras que George Harrison calificó la imagen como “el objeto coleccionable más famoso de los Beatles”, aunque lo veía como una idea “estúpida” impuesta a la banda.

Las interpretaciones sobre el significado de la portada varían: algunos la consideran una crítica a la Guerra de Vietnam, otros un rechazo al rol de boyband que se les asignaba y también una estrategia publicitaria inofensiva. McCartney relató que Whitaker conocía su gusto por el humor negro y les propuso usar delantales blancos y accesorios macabros, que no les parecieron excesivos en ese momento.

El costo por retirar y reemplazar las portadas superó los 200 mil dólares. La imagen sustituida, también de Whitaker, mostraba a la banda sentada alrededor de un baúl antiguo, una foto que Lennon calificó de “horrible”.

Actualmente, las ediciones con la portada original, especialmente las primeras impresiones que no fueron devueltas, son altamente valoradas por coleccionistas. Según Jordan Runtagh, periodista de Rolling Stone, estas copias se venden por cifras que superan los 125 mil dólares y existen páginas web dedicadas exclusivamente a buscar y valorar estos ejemplares. Así, una controvertida tapa que generó escándalo hace seis décadas se ha convertido en uno de los objetos más cotizados y codiciados dentro de la historia del rock.