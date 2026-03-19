Mundial 2026: la FIFA no cambiará las sedes de los partidos de Irán pese a la tensión política

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo no tiene previsto modificar las sedes ni el calendario de los partidos de la selección de Irán en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La definición llega luego de que trascendiera que la federación iraní evaluaba evitar jugar en territorio estadounidense por cuestiones políticas, de seguridad y posibles restricciones migratorias.

“Ya tenemos un calendario”

Durante una reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich, Infantino fue claro:

“La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos, pero queremos usar el fútbol para tender puentes y promover la paz”.

En esa línea, descartó cualquier cambio en la organización del torneo:

“Ya tenemos un calendario. Queremos que la Copa del Mundo se juegue según lo previsto”.

Desde el organismo también reiteraron que mantienen contacto con todas las federaciones, incluida la de Irán, pero la postura oficial es respetar el cronograma anunciado en diciembre de 2025.

El pedido de Irán

En los últimos días, trascendió que el seleccionado iraní buscaba trasladar sus partidos a México, evitando jugar en Estados Unidos en medio del contexto internacional y las tensiones diplomáticas.

Sin embargo, la FIFA dejó en claro que no contempla modificaciones, al menos por el momento.

Cómo será el calendario de Irán

La selección asiática, actualmente en el puesto 20 del ranking FIFA, ya tiene definidos sus partidos de la fase de grupos, todos programados en Estados Unidos:

16 de junio: vs. Nueva Zelanda (Inglewood)

21 de junio: vs. Bélgica (Inglewood)

27 de junio: vs. Egipto (Seattle)

Irán disputará así su cuarta Copa del Mundo consecutiva, en un contexto atravesado por factores políticos que, por ahora, no alterarán la planificación deportiva del torneo.

Un mensaje político desde el fútbol

La decisión de la FIFA busca sostener la organización del evento y evitar precedentes en medio de conflictos internacionales.

En ese sentido, el organismo insiste en que el Mundial debe desarrollarse bajo los principios de juego limpio, respeto y neutralidad, incluso en un escenario global complejo.