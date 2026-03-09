Mundial 2026: de qué grupo salieron los últimos diez campeones de cada Mundial

El sorteo del pasado 5 de diciembre dejó configuradas las 12 zonas del próximo Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Ante ello, repasamos qué grupo salieron los últimos diez campeones de cada Mundial.

El antecedente inmediato muestra una regularidad que se repite desde hace décadas ya que la mayoría de los equipos que terminaron levantando el trofeo comenzaron su recorrido como líderes de grupo, una ventaja que luego impactó en los cruces eliminatorios.

El análisis no se limita a posiciones, sino que también permite identificar qué letras del cuadro acumularon más títulos a lo largo del tiempo, un dato que vuelve a ganar relevancia en la antesala del Mundial 2026, que estrenará un formato ampliado a 48 selecciones.

En las últimas diez Copas del Mundo, ocho campeones terminaron primeros en su grupo. El liderazgo en la fase inicial fue, en la mayoría de los casos, el primer paso hacia el título.

En México 1986, la Selección Argentina integró el Grupo A junto a Italia, Bulgaria y Corea del Sur. Sumó cinco puntos y avanzó como líder antes de coronarse en la final ante Alemania Federal en el Estadio Azteca.

Cuatro años después, en Italia 1990, Alemania Federal encabezó el Grupo D por diferencia de gol sobre Yugoslavia y luego se consagró campeona al vencer a Argentina en la final de Roma, mientras que en Estados Unidos 1994, Brasil fue primero del Grupo B, que compartió con Suecia, Rusia y Camerún.

En Francia 1998, Francia ganó el Grupo C frente a Dinamarca, Sudáfrica y Arabia Saudita y luego obtuvo su primer campeonato mundial.

En Corea-Japón 2002, Brasil fue primero del Grupo C con puntaje ideal ante Turquía, Costa Rica y China. En Alemania 2006, Italia encabezó el Grupo E y terminó campeón tras vencer por penales a Francia en Berlín.

Alemania lideró su zona —el Grupo G— en Brasil 2014 antes de consagrarse en la final frente a Argentina en Río de Janeiro.

Más cerca en el tiempo, Francia fue primera del Grupo C en Rusia 2018 y Argentina encabezó el Grupo C en Qatar 2022, donde se recuperó de la derrota inicial ante Arabia Saudita y terminó campeona tras la final ante Francia en Lusail.

La exepción fue Sudáfrica 2010, España clasificó segunda en el Grupo H detrás de Chile, pero consolidó su rendimiento en las rondas directas hasta ganar su único título mundial.

Qué grupos aportaron más campeones en la historia

Si el análisis se amplía a todas las ediciones desde 1930, el Grupo C aparece como el más prolífico en campeones dentro del formato moderno de fase inicial. Desde allí partieron Uruguay en 1930, Brasil en 1962, 1970 y 2002, Francia en 1998 y 2018 y Argentina en Qatar 2022.

El Grupo A también tiene un peso significativo. Inglaterra 1966, Alemania 1974 y Argentina en 1978 y 1986 salieron desde esa letra antes de consagrarse.

La concentración de títulos en estas zonas no implica ventajas deportivas, pero sí marca una regularidad histórica.

Los grupos del Mundial 2026

Los grupos del Mundial FIFA 2026

Son 48 selecciones. Dos países por FIFA y 4 por UEFA saldrán de los repechajes que restan por jugarse.