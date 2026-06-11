Mundial 2026: así se vive la previa en México antes del partido inaugural

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 se vive con gran expectativa en las inmediaciones del Estadio Azteca, que se prepara para volver a ser el epicentro del fútbol mundial. A pocas horas de la ceremonia inaugural, miles de aficionados comenzaron a congregarse para ser parte de una jornada histórica en México.

En el mismo escenario donde se consagraron figuras como Pelé y Diego Maradona, desde las 14:30 se montará un espectáculo con artistas de diversas partes del mundo que dará inicio a la máxima competencia. El partido inaugural enfrentará a México, país anfitrión, con Sudáfrica a partir de las 16:00 en el Estadio Azteca.

El ambiente festivo se sintió desde temprano en los alrededores del estadio, y TN estuvo presente para acompañar la previa. En diálogo con Pablo Brunetto, enviado especial del canal, un aficionado mexicano expresó: “Estamos acá, listos para celebrar. Un saludo para los argentinos; todos sabemos que desde allá viene la cultura del fútbol”.

La expectativa es tan grande como las estrictas medidas de seguridad implementadas para el evento. Según constató TN, alrededor de las 5:30 de la mañana comenzaron los cortes de tránsito en la zona. Más de 300 efectivos policiales, junto con camiones y vallas de contención, fueron desplegados en los accesos para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

“Salimos muy temprano para llegar al Estadio Azteca. Está todo completamente cerrado, no solo unas pocas cuadras, sino un perímetro de dos a tres kilómetros. Hay que dejar el auto y caminar entre 30 y 35 minutos para llegar al estadio”, relató Brunetto.

Las autoridades esperan una gran multitud y posibles manifestaciones, por lo que se establecieron amplios perímetros de control para mantener cualquier concentración alejada del estadio.

Uno de los temas centrales en la previa ha sido el elevado precio de las entradas. Algunos hinchas mexicanos comentaron que alcanzaron a pagar hasta 4.500 dólares por ubicaciones para presenciar el partido inaugural. Esta situación fue abordada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien reconoció que los precios son muy elevados y que, en ausencia de regulaciones, las entradas estarán al alcance solo de quienes puedan y decidan gastar esas sumas.

Los aficionados mexicanos llegan con ilusión y esperanza para el comienzo del torneo. Aunque el entusiasmo predomina, algunos prefieren la cautela y consideran que alcanzar los cuartos de final sería un objetivo satisfactorio para su selección.

Con cánticos, banderas y los tradicionales sombreros que representan parte de la cultura local, un aficionado declaró a TN: “Normalmente aquí no usamos sombrero, pero es el Mundial y con este que trajimos nos distinguimos en el mundo”.

La pasión futbolera también dio lugar a las clásicas chicanas. Al ser consultados sobre sus deseos para el Mundial, un simpatizante respondió sin dudar: “Me gustaría ganarle a Alemania” y, entre risas, recordó una vieja polémica gritando: “¡Holanda, no fue gol, no fue penal!”.

Más allá de la rivalidad deportiva, varios mexicanos mostraron admiración por Argentina. “Los queremos, por eso los queremos como contrincantes, porque son buenos”, expresó una hincha.

Por otra parte, comenzaron a conocerse los precios dentro del estadio, que llamaron la atención de los asistentes. Una cerveza costará alrededor de 15 dólares, una botella de agua 5 dólares, y una porción de papas fritas también rondará los 5 dólares.