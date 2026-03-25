Multaron a un millonario en 140.000 dólares por conducir a 59 km por hora

Un adinerado empresario finlandés ha sido multado con 120.000 euros (U$S 140.000) por exceso de velocidad tras ser sorprendido por la Policía conduciendo a 59 kilómetros por hora, 29 más de lo permitido, en una zona urbana de Mariehamn, en el archipiélago de Åland.

Según informó este martes el diario local Nya Åland, Anders Wiklöf, millonario dueño de un holding compuesto por más de 20 empresas, admitió su error y reconoció al citado medio que conducía «un poco rápido», por lo que no recurrirá la multa ante la Justicia y la pagará íntegramente.

«Los agentes me preguntaron si quería llevar el caso al juzgado, pero ¿por qué iba a hacerlo? Si he cometido un error, lo he cometido, así que lo acepto, no hay más que decir. Eran chicos educados y simpáticos y sólo hacían su trabajo», afirmó Wiklöf.

Si hubiera rebasado el límite de velocidad en un kilómetro por hora más, el millonario habría cometido una infracción de tráfico muy grave, por lo que, además de los 120.000 euros de multa, le habrían retirado el permiso de conducir durante varios meses.

Una multa proporcional a sus ingresos

La cifra de 120.000 euros se explica por la ley finlandesa, que contempla un sistema de multas proporcionales a los ingresos del infractor y que se calculan a partir de la última declaración de la renta disponible.

La ley considera un exceso de velocidad grave rebasar en más de 20 kilómetros por hora el límite establecido y lo castiga con un número de «días de multa» (los ingresos anuales divididos entre los días laborables del año) que aumenta cuanto más grave es la infracción.

No es la primera vez que Wiklöf, el hombre más adinerado de la región autónoma de Åland y uno de los más ricos de Finlandia, es sancionado por incumplir el código de circulación.

En 2023 ya cometió una infracción de tráfico muy grave y fue castigado con una multa de 121.000 euros y la retirada temporal del permiso de conducir.

Según el Nya Åland, Wiklöf es multireincidente, a pesar de las elevadas cuantías de las sanciones, y en los últimos trece años ha desembolsado cerca de 400.000 euros en multas de tráfico.

Agencia EFE.

GML