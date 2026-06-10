Multaron a un grupo de turistas brasileños por ingresar a una zona prohibida del Parque Nacional Nahuel Huapi

Un grupo de turistas brasileños fue multado recientemente por ingresar a una zona prohibida del Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado en Río Negro, según informaron las autoridades. Se trata del sector del Ventisquero Negro, un área restringida al público debido a sus condiciones particulares de fragilidad y riesgo, debidamente señalizada.

Desde la intendencia del parque señalaron que las actas de infracción se labraron después de que los turistas descendieran hasta la costa de la laguna, ignorando la señalización que prohíbe el acceso y superando la baranda instalada para impedir el ingreso a esa zona.

La Administración de Parques Nacionales (APN) detalló que el área del Ventisquero Negro presenta un suelo compuesto por morenas glaciares integradas por materiales poco consolidados, con pendientes inestables y presencia de rocas sueltas. El tránsito en estos sectores incrementa las posibilidades de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, lo que puede ocasionar accidentes graves.

El organismo recordó la prohibición expresa de traspasar las barandas del mirador al que se accede desde Pampa Linda, recorrido habitual que llega al pie del cerro Tronador. Además, enfatizaron que se trata de un ambiente especialmente sensible donde la circulación fuera de las áreas habilitadas genera impactos negativos sobre el ecosistema. Por esa razón, la zona fue delimitada y el acceso restringido, permitiéndose únicamente el ingreso al mirador acondicionado para la observación del lago y del ventisquero.

La presencia de las personas en la zona prohibida fue detectada por guías y prestadores turísticos de la región, quienes alertaron de inmediato al guardaparque que efectuaba recorridas en otra área del parque. Con el apoyo de material audiovisual y la colaboración de Gendarmería Nacional, se identificó a los infractores cuando ya se encontraban en Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.

El Parque destacó que la cooperación de quienes desarrollan actividades en el territorio es fundamental para proteger los ambientes naturales y garantizar la seguridad de los visitantes. No se difundió el monto de las multas aplicadas.

Finalmente, Parques Nacionales insistió en respetar la cartelería, las indicaciones del personal y las áreas habilitadas para el uso público, subrayando que estas medidas buscan resguardar tanto la seguridad de las personas como la conservación de ecosistemas de alto valor y fragilidad.