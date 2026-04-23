Multa millonaria por falsa amenaza de bomba en escuela de Mar del Plata

Una familia deberá afrontar una multa de tres millones de pesos tras una falsa amenaza de bomba en una escuela de Mar del Plata, en medio de una serie de mensajes intimidatorios que afectaron a varias comunidades educativas y motivaron denuncias en al menos 30 establecimientos.

El hecho ocurrió ayer en la Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla”, ubicada en el barrio Don Bosco, donde la amenaza obligó a evacuar el colegio y a desplegar un operativo policial. La investigación judicial determinó que la llamada fue realizada por un estudiante del establecimiento. En consecuencia, la familia del menor deberá hacerse cargo del pago del monto aproximado correspondiente a los gastos ocasionados por el operativo de seguridad.

La causa estuvo inicialmente a cargo de la fiscal Florencia Salas, quien dirigió las actuaciones que permitieron identificar el número telefónico desde donde se originó la amenaza. Con esta información se ordenó un allanamiento en el domicilio del involucrado y se comprobó que se trata de un menor, por lo que la causa pasó al fuero de responsabilidad penal juvenil.

Paralelamente, se evalúan medidas administrativas relacionadas con la posible suspensión de los beneficios sociales que recibía la familia.

Tras el episodio, las autoridades escolares implementaron cambios en el régimen de ingreso de los estudiantes. Entre las medidas adoptadas se restringió el uso de mochilas y teléfonos celulares dentro del establecimiento como parte de un refuerzo en las normas de seguridad. A partir de ahora, los alumnos deberán ingresar únicamente con materiales básicos —carpeta, cuaderno de comunicaciones y cartuchera—, ya sea en mano o dentro de una bolsa transparente.

Además, la escuela organizó una jornada de convivencia obligatoria para fortalecer los vínculos dentro de la comunidad educativa y reafirmar el funcionamiento del establecimiento como un “espacio de paz”, según indicaron desde la dirección.

Este caso se suma a otro episodio reciente en la ciudad, cuando la Escuela Secundaria Técnica N° 12 también fue evacuada por una alerta que finalmente fue descartada por la Brigada de Explosivos.

En este contexto, el gobierno bonaerense difundió un instructivo dirigido a los establecimientos educativos con pautas para actuar ante amenazas o situaciones vinculadas a armas. El protocolo establece la intervención inmediata de la Justicia, la activación de canales institucionales de comunicación y la prioridad en la seguridad de la comunidad educativa.

Asimismo, el documento oficial prevé que, una vez superada la emergencia, las escuelas implementen acciones socioeducativas y refuercen los acuerdos de convivencia para abordar integralmente este tipo de situaciones.