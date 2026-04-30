Multa millonaria a un gremio ferroviario por no acatar la conciliación obligatoria: 21.241.500.000 pesos

El gobierno de Javier Milei informó este miércoles que el gremio ferroviario La Fraternidad fue multado por un monto de 21.241.500.000 pesos, debido al incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el 5 de febrero último por un plazo de quince días.

Multa millonaria a un gremio ferroviario por no acatar la conciliación obligatoria: 21.241.500.000 pesos

«La medida se adopta tras haberse constatado el incumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento de conciliación obligatoria, conforme a lo establecido en la Ley Nº 14.786, que obliga a las partes a abstenerse de adoptar medidas de acción y a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto», señaló el comunicado oficial.

El sindicato de maquinistas, liderado por Omar Maturano, había anunciado para el 5 de febrero una huelga por reclamos salariales —que afectaría todas las líneas ferroviarias: Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Tren de la Costa, los servicios de larga distancia y el transporte de cargas.

Previo al encuentro con representantes de la Secretaría de Trabajo, en el que se dictaría la conciliación obligatoria, los gremialistas manifestaron: «Los trabajadores no aceptamos limosnas». Esta herramienta legal habilita al Gobierno a intervenir para desafectar medidas de fuerza.

El Ministerio de Capital Humano comunicó que el sindicato «no acató la conciliación obligatoria, afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general». Por ello, la Secretaría de Trabajo aplicó la sanción de 21.241.500.000 pesos, equivalentes a más de 15 millones de dólares.

Según el Gobierno, la multa busca «resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente».

Esta no es la primera sanción que la administración de Milei impone a La Fraternidad. En marzo pasado, el gremio había recibido una multa de más de 20 millones de pesos por adherirse al paro convocado por la CGT el 19 de febrero en rechazo a la Reforma Laboral.

El ministerio a cargo de Sandra Pettovello advirtió a las autoridades gremiales sobre la necesidad de respetar las conciliaciones obligatorias para no perjudicar a los usuarios; en caso contrario, se aplicarán sanciones económicas.

### Fallas técnicas y reducción del servicio en el AMBA

Desde La Fraternidad alertaron sobre la difícil situación del sistema ferroviario, que sufrió una reducción cercana al 33% en sus frecuencias durante la gestión Milei. Entre las causas señalan la dificultad para obtener repuestos, la menor disponibilidad de trenes y la pérdida de personal no reemplazado. Además, denunciaron una caída salarial real superior al 40%, lo que afectó directamente la capacidad operativa.

En los últimos días, las estaciones cabeceras están desbordadas de pasajeros debido a cancelaciones y demoras atribuibles a supuestas fallas técnicas. El gremio sostiene que el sistema está atravesando un proceso de reducción progresivo.

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