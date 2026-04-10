Mujer recibe más de 14 millones tras consumir helado con clavos en Florida

Una mujer en Palm Bay, Florida, recibió una indemnización de más de 14 millones de dólares tras consumir un helado que contenía clavos ocultos. Brandy Buckley pidió su sabor favorito con nueces pecán en una heladería local, pero tras varios bocados, advirtió un objeto metálico que inicialmente confundió con frutos secos caramelizados.

Al observar detenidamente, Buckley confirmó que se trataba de un clavo. Inmediatamente, advirtió a su hijo que no comiera su helado. Afortunadamente, el helado de su hijo no presentaba anomalías y él no sufrió daños. Sin embargo, ella ya había ingerido varios fragmentos metálicos sin saberlo.

Debido a molestias persistentes, acudió a un hospital para realizarse una radiografía, que reveló la presencia del clavo en su cuerpo. Los médicos le practicaron una endoscopia esa misma noche y encontraron dos fragmentos metálicos incrustados en sus intestinos. Fue necesaria una cirugía de emergencia para extraer los objetos, procedimiento tras el cual desarrolló un coágulo de sangre que requirió una ablación. Según el bufete Alpizar Law, que representa a la mujer, este tratamiento la dejó incapacitada para tener más hijos, un sueño que ella y su esposo Patrik perdieron tras la muerte de su hija en 2011.

El incidente ocurrió en 2018 y en 2019 los abogados de Buckley presentaron una demanda por negligencia contra la heladería Bruster’s Ice Cream y su empresa matriz, Malabar Creameries. Aunque la empresa negó las acusaciones en 2020, después de cinco años de litigio, un jurado determinó que Buckley debía recibir 14.147.525,39 dólares en concepto de daños y perjuicios. El veredicto reconoció que las complicaciones médicas provocadas por el consumo de objetos extraños le ocasionaron infertilidad permanente.

Scott Alpizar, abogado de la víctima, declaró a la revista People que el fallo fue justo y razonable, dado el sufrimiento personal causado. Agregó que, aunque los errores pueden ocurrir incluso en marcas reconocidas, hicieron público el caso para evitar que suceda en el futuro. Por su parte, John Alpizar destacó la importancia de la seguridad alimentaria y la responsabilidad de proteger a los consumidores, señalando que el veredicto busca garantizar la rendición de cuentas.

La cadena de heladerías aún puede apelar la sentencia, por lo que el pago de la indemnización no será inmediato. Buckley expresó sus sentimientos encontrados y manifestó que, pese al proceso legal y los gastos médicos, su sueño de formar una familia más grande ya fue arrebatado y aún no ha decidido qué destino dará al dinero.