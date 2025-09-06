Mujer falleció en un accidente sobre la Ruta 90 en San Martín

Una mujer murió en la madrugada del sábado en el acceso sur de General San Martín, sobre la Ruta 90, tras un choque entre una motocicleta y una camioneta. El conductor de la moto resultó gravemente herido.

El hecho fue reportado poco antes de la medianoche al 911. Una moto Rousser 135 cc, en la que viajaban dos personas, impactó contra una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 61 años.

La acompañante de la moto falleció en el lugar. El conductor, de 28 años, sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital local y luego derivado al Hospital Perrando de Resistencia.

La causa fue caratulada como “Supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito”. El conductor de la camioneta fue notificado de la situación judicial.

La División Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima a la morgue en el móvil tanatológico para la autopsia y confirmar la identidad.