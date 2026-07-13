Mujer detenida en Chaco por intentar viajar con cocaína oculta en sus genitales

Una mujer fue detenida en la terminal de ómnibus de Villa Ángela, Chaco, tras ser descubierta transportando cocaína oculta en sus genitales. El operativo se activó luego de un llamado anónimo que alertó a las autoridades sobre el traslado de estupefacientes en un colectivo de media distancia.

La denuncia fue recibida por la División Operaciones Drogas Interior de Villa Ángela, que informó a la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña. Con autorización judicial, la Policía montó un operativo de vigilancia en la terminal y en diferentes paradas de colectivos de la ciudad.

La espera dio resultado cuando la sospechosa descendió del micro y fue interceptada. Durante la inspección se le encontraron pequeñas dosis de una sustancia blanquecina, un teléfono celular, anotaciones y los pasajes del viaje. Ante la sospecha de que transportaba una cantidad mayor de droga, la mujer manifestó estar embarazada y fue trasladada al Hospital Salvador Mazza para una revisión médica.

Allí, una profesional constató que llevaba un envoltorio cilíndrico oculto en sus genitales, que dio positivo para cocaína en la prueba de campo. El paquete contenía un total de 51,16 gramos de la sustancia, la cual fue secuestrada junto con el teléfono y demás elementos relacionados con la investigación.

Por disposición judicial, la mujer fue notificada de su aprehensión e imputada por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. La pesquisa continúa para determinar el origen y destino de la droga que intentaba trasladar.