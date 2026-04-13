Mujer de 70 años fue embestida y cayó debajo del subte B en Federico Lacroze

Una mujer de 70 años fue embestida este lunes por un tren de la línea B de subte y cayó debajo de la formación. Tras ser rescatada, fue trasladada de urgencia al hospital Pirovano con politraumatismos.

El accidente ocurrió por la tarde en la estación Federico Lacroze, ubicada en avenida Federico Lacroze al 4164, en el barrio de Chacarita. Según informó el SAME cerca de las 14:30, «una femenina de 70 años fue atropellada por el subte y se encuentra debajo de la formación».

Luego del aviso, los Bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a la mujer, quien finalmente fue llevada al hospital con lesiones graves. Por este incidente, el servicio del subte B se vio limitado esta tarde entre las estaciones Leandro N. Alem y Ángel Gallardo.

Además, varios usuarios recordaron que el año pasado, el 7 de octubre de 2025, se produjo un hecho similar cuando una persona se arrojó a las vías en la estación Florida durante la hora pico. En esa ocasión, la empresa EMOVA confirmó que se trató de un suicidio, lo que provocó una interrupción prolongada del servicio.

La situación continúa en desarrollo.