Muerte de Ángel Nicolás López en Comodoro Rivadavia: se conoce una pericia clave y podrían quedar detenidos la madre y el padrastro

La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López podría registrar avances significativos en las próximas horas. Fuentes judiciales confirmaron que está previsto avanzar con las detenciones de Mariela Altamirano y Maicol González.

Ambos se encuentran alojados en un hotel de Comodoro Rivadavia bajo custodia policial y serían los únicos imputados por el fallecimiento del menor de cuatro años.

Facundo Oribones, fiscal a cargo del caso, confirmó en una conferencia el viernes pasado que el niño presentaba «lesiones intracraneales» que «corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte». Según precisaron, dichas lesiones serían recientes, con golpes que no superarían los diez días de antigüedad.

«Estamos a la espera del informe preliminar de la autopsia, que todo indica estará disponible este domingo. Ya lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones. Si el informe confirma nuestras sospechas, junto con las entrevistas realizadas, se emitirán pedidos de detención», explicó una fuente judicial a este medio.

Además, se presume que el informe revelará resultados compatibles con un edema cerebral de carácter no accidental, sino provocado por un hecho violento que apuntaría directamente contra el padrastro. «Estamos trabajando por esa línea», indicaron.

Los estudios histopatológicos se llevan a cabo en un laboratorio perteneciente al Ministerio Público Fiscal, que está dando prioridad absoluta al caso.

En paralelo, se realizaron entrevistas a familiares, vecinos y allegados, cuyos testimonios coinciden en señalar inconsistencias por parte del padrastro, quien habría afirmado que el niño se había golpeado en un lugar específico, aportando justificaciones poco convincentes.

Por otro lado, el abogado Roberto Castillo, representante del padre biológico de Ángel, informó a Clarín que solicitó la imputación y detención de Mariela Altamirano y Maicol González. No obstante, fuentes judiciales señalaron que hasta el momento la familia no ha designado ningún defensor legal, ya que «no hay nadie presentado en el legajo».

**La defensa de la madre biológica y el padrastro**

Mariela Altamirano y Maicol González difundieron un video grabado por vecinos interesados en aclarar lo ocurrido con el niño de cuatro años. En la grabación se defienden de las acusaciones y críticas que circulan en su contra.

«La médica dijo que Ángel no tenía nada. No tenía golpes, ni signos de violencia», afirmaron.

Agregaron que «habló el médico pediatra y el director, quienes aseguraron que el niño no sufrió violencia, pero la gente sigue generando rumores».

Maicol afirmó, además: «Nos están escrachando por todos lados. Los vecinos nos miran y salen a chusmear. La otra noche pedimos ayuda desesperadamente porque el bebé se nos moría en los brazos y nadie respondió. Tocamos puerta por puerta, llamamos a quienes tenían auto y nadie salió. El nene se nos desmayó mientras dormía».

Por su parte, Altamirano explicó que a Ángel «le agarró un paro cardíaco» y sostuvo que desconocen la causa que desencadenó ese cuadro: «No se le encontró el motivo que lo llevó a entrar en paro cardíaco».

Continuó explicando: «Al desmayarse, sufrió paro cardiorrespiratorio y no le llegaba oxígeno al cerebro, lo que provocó una inflamación en la cabeza».

Comodoro Rivadavia. Enviada especial.

D.D.