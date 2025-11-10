Muere motociclista tras chocar con un auto en Las Breñas

10 de noviembre de 2025 Lectores: 171

Un hombre de 33 años murió tras chocar su motocicleta contra un auto en Las Breñas. El accidente fatal ocurrió la noche del domingo en avenida Soldado Argentino, y la investigación ya está en manos de la justicia.

El siniestro se produjo alrededor de las 20:30 en la avenida Soldado Argentino, frente al club Cooperativa. Los vehículos involucrados fueron una moto Honda Biz 125 roja y un automóvil Toyota Corolla blanco.

El motociclista, de 33 años, fue trasladado inconsciente al hospital local, donde finalmente perdió la vida a causa de un fuerte traumatismo de cráneo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial y la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Charata. La causa fue caratulada como “homicidio culposo en accidente de tránsito”.

La investigación continúa a cargo de la fiscalía para determinar las circunstancias exactas del siniestro y las responsabilidades correspondientes.