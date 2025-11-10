Muere motociclista tras chocar con un auto en Las Breñas

Un hombre de 33 años murió tras chocar su motocicleta contra un auto en Las Breñas. El accidente fatal ocurrió la noche del domingo en avenida Soldado Argentino, y la investigación ya está en manos de la justicia.

El siniestro se produjo alrededor de las 20:30 en la avenida Soldado Argentino, frente al club Cooperativa. Los vehículos involucrados fueron una moto Honda Biz 125 roja y un automóvil Toyota Corolla blanco.

El motociclista, de 33 años, fue trasladado inconsciente al hospital local, donde finalmente perdió la vida a causa de un fuerte traumatismo de cráneo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial y la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Charata. La causa fue caratulada como “homicidio culposo en accidente de tránsito”.

La investigación continúa a cargo de la fiscalía para determinar las circunstancias exactas del siniestro y las responsabilidades correspondientes.

