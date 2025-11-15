Muere Comisario General de la Policía del Chaco tras ser atropellado en Quitilipi

15 de noviembre de 2025 Lectores: 17

Un Comisario General de la Policía del Chaco murió al ser embestido por una camioneta en Quitilipi. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado y el conductor, que dio negativo en alcoholemia, fue imputado por el siniestro fatal.

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 5 de este sábado en el acceso Juan D. Perón. Una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por un hombre de 57 años, impactó contra un peatón masculino por razones que se investigan.

Personal de salud constató la muerte del peatón, quien presentaba un traumatismo encefalocraneano grave. La víctima fue identificada como Juan Carlos González, quien sería Comisario General de la Policía del Chaco.

El conductor de la camioneta sometido a un test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,00 g/l. La Fiscalía N° 3, a cargo del Dr. Marcelo Soto, lo notificó de la imputación por «Supuesto Accidente de Tránsito Fatal».

Hasta el momento, la investigación a cargo de la Fiscalía N° 3 no ha determinado las causas precisas del impacto. Personal de la División Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar del siniestro.