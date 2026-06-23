Mucho más que contar pasos: los relojes inteligentes monitorean el corazón y ya alertan sobre posibles arritmias

Los relojes inteligentes han dejado de ser simples dispositivos para contar pasos, calcular calorías o recibir notificaciones. En los últimos años, han incorporado funciones de salud cada vez más avanzadas, que les permiten, incluso, medir la actividad eléctrica del corazón con una precisión comparable a la de un electrocardiograma tradicional.

Un estudio presentado durante el último Congreso Nacional de Cardiología 2026, realizado en Rosario, concluyó que el Samsung Galaxy Watch8 puede registrar la actividad eléctrica cardíaca con una exactitud similar a la de un electrocardiograma estándar. La investigación, liderada por el cardiólogo Claudio Gabriel Morós y su equipo, analizó a 225 pacientes y más de 500 trazados electrocardiográficos, comparando los resultados obtenidos con el reloj inteligente frente a un electrocardiograma digital de 12 derivaciones, considerado el estándar clínico.

Los especialistas reportaron una alta concordancia tanto en ritmos cardíacos normales como en la identificación de afecciones complejas, incluyendo fibrilación auricular —una arritmia que puede causar accidentes cerebrovasculares—, extrasístoles, alteraciones del pulso en pacientes con cardiopatías congénitas y personas con marcapasos.

En este contexto, distintos fabricantes compiten para convertir sus relojes en verdaderos asistentes de salud. A continuación, se detallan algunos de los modelos más destacados del mercado.

**Galaxy Watch8**

Este dispositivo utiliza el BioActive Sensor, un conjunto de sensores que combina mediciones ópticas, eléctricas y de bioimpedancia para monitorear parámetros fisiológicos desde la muñeca. Al realizar una medición de electrocardiograma, el reloj registra la actividad eléctrica del corazón y genera un trazado similar al de un ECG clínico de una derivación, cuyos datos pueden visualizarse en el teléfono y compartirse con profesionales médicos.

Además, incluye la función Carga Vascular (Vascular Load), que mide el nivel de estrés y recuperación de los vasos sanguíneos durante el sueño, un indicador de envejecimiento biológico basado en la acumulación de proteínas y azúcares en los tejidos, y una puntuación de energía que combina datos de descanso y actividad física. También realiza monitoreo pasivo de ritmos cardíacos irregulares y alerta en caso de cambios abruptos en la frecuencia cardíaca.

**Apple Watch Series 11**

Reconocido como uno de los referentes históricos en salud digital, integra funciones de electrocardiograma, detección de fibrilación auricular, monitoreo continuo del pulso y alertas ante cambios inusuales en la frecuencia cardíaca. En Argentina, la función ECG fue habilitada oficialmente siete años después de su presentación internacional en 2018, debido a aprobaciones regulatorias para dispositivos médicos.

Actualmente, los usuarios pueden realizar un electrocardiograma de una derivación en apenas 30 segundos desde la muñeca y almacenar o compartir los resultados a través de la aplicación Salud en el iPhone.

**Huawei Watch 5**

Huawei adopta un enfoque distinto con la tecnología X-TAP, que permite mediciones mediante sensores ubicados en la yema del dedo, zona con mayor densidad vascular que la muñeca, lo que favorece una mayor precisión. Entre sus funciones se encuentran el electrocardiograma, medición de oxígeno en sangre, presión arterial (en mercados compatibles), monitoreo del estrés y análisis de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC), un parámetro útil para evaluar el sistema nervioso autónomo y detectar posibles problemas cardiovasculares o de sueño.

El reloj también genera un informe denominado Panorama de mi Salud, que reúne en apenas un minuto indicadores clave sobre el estado general del usuario.

**Google Pixel Watch 4**

Integrando la tecnología Fitbit, adquirida por 2.100 millones de dólares en 2021, el Pixel Watch 4 funciona con el sistema operativo Wear OS y cuenta con electrocardiograma, detección de fibrilación auricular, monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, análisis de sueño, control del estrés y seguimiento de la actividad física. Su principal ventaja es la integración con la plataforma Fitbit, que permite acceder a informes históricos y tendencias sobre la salud cardiovascular.

Aunque no se vende oficialmente en Argentina, puede adquirirse mediante envíos internacionales o tiendas de comercio electrónico.

**Xiaomi Watch S5**

Este modelo, aunque no cuenta con electrocardiograma clínico, apuesta por la prevención mediante un monitoreo constante de diversos parámetros de salud. Incorpora un sensor óptico compuesto por cuatro LED y cuatro fotodiodos, que, según la compañía, alcanza una precisión de hasta el 98,4% en la medición de la frecuencia cardíaca.

Entre sus funciones destacan el seguimiento continuo del pulso, alertas ante valores anómalos, medición permanente de oxígeno en sangre (SpO₂), análisis avanzado del sueño y control del estrés. También ofrece un chequeo rápido de salud que reúne en una sola pantalla datos clave sobre frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, calidad del descanso y nivel de estrés, orientándose al seguimiento cotidiano del bienestar cardiovascular.

**Motorola Watch**

Dentro del segmento de wearables de salud, Motorola se presenta con una alianza estratégica con la firma finlandesa Polar, reconocida por sus tecnologías de monitoreo deportivo y biométrico. Su smartwatch ofrece seguimiento continuo de la frecuencia cardíaca, análisis de recuperación física y herramientas avanzadas para evaluar el impacto del ejercicio y del estrés en el organismo.

Destacan funciones como el monitoreo permanente del ritmo cardíaco, métricas relacionadas con el sueño —incluyendo fases de sueño ligero, profundo y REM— y la tecnología Nightly Recharge, desarrollada por Polar para evaluar la recuperación nocturna. También cuenta con alertas de inactividad, seguimiento de actividad diaria, cálculo inteligente de calorías consumidas y GPS de doble frecuencia para